Azzas 2154 (AZZA3) registra lucro líquido recorrente de R$ 168 milhões no 4º tri

SÃO PAULO, 11 Mar (Reuters) – A Azzas 2154 (AZZA3) teve lucro líquido recorrente de R$ 168 milhões no quarto trimestre de 2025, ficando praticamente estável em relação ao mesmo período do ano anterior (-0,5%), segundo relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente foi de R$501 milhões, recuando 3,5% em relação ao ano anterior.

Leia mais:

Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho Em média, analistas esperavam lucro de R$ 161 milhões no período e Ebitda de R$472 milhões, segundo dados IBES, da LSEG.