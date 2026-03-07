08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Babu critica falta de comida na Xepa do BBB e faz comparação com No Limite

Brother reclamou da escassez de alimentos dentro da casa e desabafou durante conversa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O participante Babu Santana demonstrou irritação ao comentar a falta de comida na área da Xepa dentro do Big Brother Brasil. Durante uma conversa na casa, o brother criticou a escassez de alimentos e desabafou sobre a situação enfrentada pelos participantes que não estão no grupo do VIP. Incomodado com o cenário, Babu comparou a realidade do confinamento com outro reality show conhecido pela sobrevivência em condições extremas, o No Limite. “Aqui é Big Brother. Não é No Limite, p*rra”, disse o participante, ao comentar sobre as dificuldades enfrentadas na Xepa. A Xepa é o espaço do programa onde ficam os participantes que não conquistam a liderança ou benefícios da semana, tendo acesso a uma quantidade mais limitada de alimentos em comparação com o grupo VIP. O desabafo repercutiu entre os fãs do programa nas redes sociais, onde trechos da conversa passaram a circular e gerar comentários sobre a dinâmica de alimentação dentro da casa mais vigiada do país.
Participante se irritou com situação da Xepa e comparou reality com outro programa/ Foto: Globo

O participante Babu Santana demonstrou irritação ao comentar a falta de comida na área da Xepa dentro do Big Brother Brasil. Durante uma conversa na casa, o brother criticou a escassez de alimentos e desabafou sobre a situação enfrentada pelos participantes que não estão no grupo do VIP.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
Participante se irritou com situação da Xepa e comparou reality com outro programa.

Babu Santana/ Foto: Globo

Incomodado com o cenário, Babu comparou a realidade do confinamento com outro reality show conhecido pela sobrevivência em condições extremas, o No Limite.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

“Aqui é Big Brother. Não é No Limite, p*rra”, disse o participante, ao comentar sobre as dificuldades enfrentadas na Xepa.

A Xepa é o espaço do programa onde ficam os participantes que não conquistam a liderança ou benefícios da semana, tendo acesso a uma quantidade mais limitada de alimentos em comparação com o grupo VIP.

O desabafo repercutiu entre os fãs do programa nas redes sociais, onde trechos da conversa passaram a circular e gerar comentários sobre a dinâmica de alimentação dentro da casa mais vigiada do país.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.