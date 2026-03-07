Babu critica falta de comida na Xepa do BBB e faz comparação com No Limite

O participante Babu Santana demonstrou irritação ao comentar a falta de comida na área da Xepa dentro do Big Brother Brasil. Durante uma conversa na casa, o brother criticou a escassez de alimentos e desabafou sobre a situação enfrentada pelos participantes que não estão no grupo do VIP.

Incomodado com o cenário, Babu comparou a realidade do confinamento com outro reality show conhecido pela sobrevivência em condições extremas, o No Limite.

“Aqui é Big Brother. Não é No Limite, p*rra”, disse o participante, ao comentar sobre as dificuldades enfrentadas na Xepa.

A Xepa é o espaço do programa onde ficam os participantes que não conquistam a liderança ou benefícios da semana, tendo acesso a uma quantidade mais limitada de alimentos em comparação com o grupo VIP.

O desabafo repercutiu entre os fãs do programa nas redes sociais, onde trechos da conversa passaram a circular e gerar comentários sobre a dinâmica de alimentação dentro da casa mais vigiada do país.

Veja o vídeo: