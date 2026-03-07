Babu Santana tem sido detonado nas redes sociais após atitudes consideradas egoístas no BBB 26. Desta vez, o brother chamou atenção, nesta sexta-feira (06), por prejudicar outros participantes do reality show.
- Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp
Responsável por cozinhar para os aliados e concorrentes, o veterano foi flagrado comendo diversos pedaços de carne de rabada que teria sido feito para todos os remanescentes no programa.
Adversários na dinâmica do BBB, as sisters Marciele e Jordana inclusive chegaram a reclamar o fato de terem ficado sem comida. “Na hora da estaleca, ele quer que a gente dê mais porque a gente tem mais dinheiro. Mas já é a terceira vez que eu fico sem comida aqui!” reclamaram.
Babu acusado de egoísmo
Além delas, Ana Paula também chegou a comentar que atravessou dias sem comer no reality. Fãs pegaram fotos de diferentes momentos do programa para ressaltar que a apresentadora e jornalista tenha perdido peso desde o início do BBB, em 12 de janeiro.
Ex-BBB 20, Babu Santana já vinha sendo questionado pelas atitudes egoístas. Seguidores que acompanham o pay per view do reality inclusive afirmaram que as atitudes do brother tem sido recorrentes na cozinha da casa.
Leia mais no BacciNotícias:
- Globo decide não seguir com nova dinâmica no BBB 26; entenda
- Ministério Público abre investigação sobre suposta tortura em Quarto Branco no BBB 26
- BBB 26: esposa de Cowboy fala após suspeita de informações externas em mensagem do ‘Anjo’
O post Babu é detonado por atitude egoísta no BBB 26; veja o que ele fez apareceu primeiro em Bacci Noticias.