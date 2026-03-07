07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Babu é detonado por atitude egoísta no BBB 26; veja o que ele fez

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
babu-e-detonado-por-atitude-egoista-no-bbb-26;-veja-o-que-ele-fez

Babu Santana tem sido detonado nas redes sociais após atitudes consideradas egoístas no BBB 26. Desta vez, o brother chamou atenção, nesta sexta-feira (06), por prejudicar outros participantes do reality show.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Responsável por cozinhar para os aliados e concorrentes, o veterano foi flagrado comendo diversos pedaços de carne de rabada que teria sido feito para todos os remanescentes no programa.

Adversários na dinâmica do BBB, as sisters Marciele e Jordana inclusive chegaram a reclamar o fato de terem ficado sem comida. “Na hora da estaleca, ele quer que a gente dê mais porque a gente tem mais dinheiro. Mas já é a terceira vez que eu fico sem comida aqui!” reclamaram.

Babu acusado de egoísmo

Além delas, Ana Paula também chegou a comentar que atravessou dias sem comer no reality. Fãs pegaram fotos de diferentes momentos do programa para ressaltar que a apresentadora e jornalista tenha perdido peso desde o início do BBB, em 12 de janeiro.

Ex-BBB 20, Babu Santana já vinha sendo questionado pelas atitudes egoístas. Seguidores que acompanham o pay per view do reality inclusive afirmaram que as atitudes do brother tem sido recorrentes na cozinha da casa.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Globo decide não seguir com nova dinâmica no BBB 26; entenda
  • Ministério Público abre investigação sobre suposta tortura em Quarto Branco no BBB 26
  • BBB 26: esposa de Cowboy fala após suspeita de informações externas em mensagem do ‘Anjo’

O post Babu é detonado por atitude egoísta no BBB 26; veja o que ele fez apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.