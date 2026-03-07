Babu Santana é indicado ao Paredão do BBB 26 após consenso entre Anjo e Monstro

O ator Babu Santana foi indicado ao oitavo Paredão do Big Brother Brasil 26 na noite deste sábado (7). A decisão ocorreu após uma dinâmica que obrigou os participantes Milena e Jonas Sulzbach, Anjo e Monstro da semana, a entrarem em consenso dentro do Confessionário.
Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que Jonas, por ser o Líder da semana, estava automaticamente imune. Com isso, Milena também não poderia ser indicada dentro dessa dinâmica.
Diante da situação, os dois participantes foram obrigados a escolher juntos um nome para o Paredão. Segundo o apresentador, eles só poderiam deixar o Confessionário após chegar a uma decisão.
Tadeu lembrou ainda que, inicialmente, caso o Anjo e o Monstro não chegassem a um acordo, ambos seriam emparedados. No entanto, como Jonas ocupa a liderança da semana, essa possibilidade foi descartada, tornando o consenso obrigatório.
Dentro do Confessionário, os dois começaram a discutir possíveis nomes, descartando aliados diretos dentro do jogo. Ao final da conversa, o nome de Babu Santana acabou sendo escolhido como a indicação.
“Então, se a gente precisa entrar num consenso, é o Babu”, afirmou Jonas durante a decisão. Milena então confirmou a escolha ao anunciar: “Babu, Tadeu”.
Após a definição, os dois participantes retornaram para a sala da casa, onde o apresentador comunicou oficialmente aos demais brothers que Babu Santana estava no oitavo Paredão da temporada.
