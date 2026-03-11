Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany

A saída de Babu Santana do BBB 26 na noite desta terça-feira (10) continua rendendo revelações surpreendentes.
Durante sua participação no Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro na madrugada desta quarta-feira (11), o ator abriu o coração e confessou que outra participante, além de Chaiany, despertou seu interesse logo no início da competição: a ex-sister Maxiane.
Sem filtros, o ator admitiu que a beleza da colega de confinamento o deixou impactado assim que entrou na casa mais vigiada do Brasil. “Fiquei arrependido no começo. Eu fiquei enlouquecido com a Maxiane, que mulher bonita! Por que eu fui falar que não estava procurando ninguém?”, brincou ele, arrancando risadas dos apresentadores.
A transição do “paternal” para o sentimento por Chaiany
Além de elogiar Maxiane, Babu foi colocado contra a parede sobre sua proximidade com Chaiany. O ator confessou que, embora o discurso inicial fosse de amizade ou proteção, os sentimentos acabaram mudando ao longo das semanas de convivência intensa.
“No começo era uma relação paternal… E depois eu falei assim: ‘Cara, não é paternal’. A gente ficava fazendo piadoca um com o outro, mas na minha cabeça não ia passar de piadas”, afirmou Babu, revelando que o clima de paquera era real, apesar de ter tentado manter a postura de jogador solteiro.
Babu Santana analisa sua trajetória amorosa e amizades no Bate-papo BBB 26 | Foto: Reprodução/Globoplay
Repercussão nas redes
A “tropa do Paizão” reagiu rapidamente às confissões. No X (antigo Twitter), muitos internautas comentaram sobre o “borogodó” do ator e como ele conseguiu equilibrar o jogo estratégico com as relações afetivas.
-
Torcida de Maxiane: “O Babu não é bobo nem nada, a Maxiane é realmente uma deusa”, comentou uma seguidora.
-
Ship com Chaiany: Outros lamentaram que o romance não tenha engatado de vez: “Eles tinham muita química, uma pena ele ter saído agora”.
Com a eliminação, Babu agora se prepara para reencontrar os amigos e, quem sabe, esclarecer esses “interesses” fora das câmeras do reality.
Fonte: Metrópoles
Dirigido por ContilNet