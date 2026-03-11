11/03/2026
Babu Santana revela interesse por Chaiany após eliminação e assunto repercute fora do reality

Ator afirmou que sentimento surgiu durante confinamento, mas disse não pretender investir em relação

Babu Santana revela interesse por Chaiany após eliminação e assunto repercute fora do reality
Após sair do reality, ator comentou relação com participante e repercussão continua nas redes/ Foto: Globo

A eliminação do ator Babu Santana do Big Brother Brasil 26 continua repercutindo fora da casa. Após deixar o reality na noite de terça-feira (10), o participante surpreendeu ao admitir que desenvolveu um interesse pela sister Chaiany durante o confinamento.

Durante participação no bate-papo do programa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ator explicou que, no início, enxergava a relação com a colega de confinamento de forma quase paternal, mas que o sentimento acabou mudando ao longo da convivência.

Segundo Babu, a proximidade entre os dois começou de forma descontraída, marcada por brincadeiras e provocações dentro da casa. “Cara, no começo era uma relação paternal… depois eu falei: ‘cara, não é paternal’. A gente ficava fazendo piadocas um com o outro… na minha cabeça, não ia passar de piadas”, relatou.

Babu Santana revela interesse por Chaiany após eliminação e assunto repercute fora do reality

Participante recebeu a maioria dos votos e encerrou trajetória marcada por polêmicas no reality/ Foto: Globo

O ator também afirmou que entrou no reality solteiro, mas ainda envolvido com outra pessoa fora da casa. De acordo com ele, essa situação o fez evitar qualquer aproximação mais séria dentro do programa.

“Em momento nenhum, por mais que eu achasse a pessoa bonita, eu não ia buscar esse envolvimento sem resolver a minha vida”, disse.

Apesar de reconhecer o interesse, Babu afirmou que não pretende avançar em uma relação com Chaiany neste momento. Segundo ele, a participante merece alguém que esteja totalmente disponível para um relacionamento duradouro.

Do lado de fora da casa, no entanto, a equipe da sister criticou o comportamento do ator nas redes sociais. Em publicação feita no último sábado (7), os administradores afirmaram que Babu vinha fazendo “piadas” e “brincadeiras” consideradas de tom duvidoso com a participante.

Na postagem, a equipe também divulgou um vídeo em que o ator aparece colocando o braço sobre Chaiany e afirmou que a situação levanta questionamentos sobre limites dentro do reality show.

