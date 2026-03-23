Baixo nível do Rio Iaco em pleno inverno amazônico preocupa moradores em Sena

O nível do Rio Iaco, em Sena Madureira, tem chamado a atenção de moradores e autoridades neste período do chamado inverno amazônico. Mesmo após as fortes chuvas registradas no último fim de semana, o manancial marcou apenas 8,85 metros nesta segunda-feira (23), de acordo com a Defesa Civil, um índice considerado abaixo do esperado para o mês de março.

Tradicionalmente, nesta época do ano, o rio apresenta volume mais elevado devido à intensidade das chuvas na região. No entanto, em 2026, o comportamento tem sido atípico, o que levanta preocupações, especialmente sobre o nível crítico que o manancial pode alcançar durante o verão amazônico, quando naturalmente há redução ainda maior no volume das águas.

O cenário contrasta com o início do ano, quando o Rio Iaco atingiu 15,72 metros em janeiro, provocando alagações em pelo menos seis bairros de Sena Madureira e deixando dezenas de famílias desabrigadas. Agora, pouco mais de dois meses depois, o baixo nível surpreende pela rápida mudança.

Além das questões ambientais, o nível reduzido do rio pode dificultar a navegação em trechos mais rasos, afetando o deslocamento de moradores da zona rural e o escoamento da produção local. A situação também acende um sinal de alerta para o abastecimento em comunidades que utilizam o rio como principal fonte de água.

A Defesa Civil segue monitorando o comportamento do Rio Iaco e não descarta mudanças nos próximos dias, caso o volume de chuvas aumente na região. Enquanto isso, a população acompanha com atenção a oscilação do manancial, que neste ano já apresentou extremos em um curto intervalo de tempo.