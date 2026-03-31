31/03/2026
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Bandidos filmaram agressões e roubo na casa de Poze do Rodo

Bandidos filmaram agressões e roubo de R$ 2 milhões na casa de Poze

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O assalto à mansão de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, revela detalhes cada vez mais perturbadores. Em depoimento à Polícia Civil (PCERJ), o funkeiro relatou que os cerca de oito criminosos encapuzados que invadiram sua casa na madrugada desta terça-feira (31/03) utilizaram celulares para registrar toda a violência praticada contra as vítimas.
Reprodução/Web

O assalto à mansão de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, revela detalhes cada vez mais perturbadores. Em depoimento à Polícia Civil (PCERJ), o funkeiro relatou que os cerca de oito criminosos encapuzados que invadiram sua casa na madrugada desta terça-feira (31/03) utilizaram celulares para registrar toda a violência praticada contra as vítimas.

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O grupo, armado com fuzis e pistolas, permaneceu no imóvel por cerca de 40 minutos, tempo em que os reféns foram mantidos amarrados e sofreram agressões físicas constantes.

40 Minutos de Tortura e Registro Visual

De acordo com o relato do artista, os assaltantes desferiram socos e chutes enquanto recolhiam os objetos de valor. O fato de a ação ter sido filmada levanta a hipótese de que o crime tenha sido uma “encomenda” com necessidade de prova visual. Durante o roubo, os bandidos afirmaram seguir ordens de chefes do tráfico, embora Poze desconfie que a fala tenha sido apenas para confundir a investigação.

Com informações do Metrópoles.

O que foi roubado:

  • Joias e Relógios: Prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

  • Espécie: R$ 15 mil em dinheiro vivo.

  • Itens Pessoais: Celulares, roupas de grife e perfumes importados.

Invasão pela Mata

Poze acredita que a entrada estratégica ocorreu por uma área de mata nos fundos do terreno, burlando a segurança principal do condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes.

O cantor afirmou em depoimento que não sabe a motivação real por trás do crime, mas a polícia já trabalha com a análise de câmeras de segurança e inteligência para identificar os envolvidos através das possíveis imagens compartilhadas entre os criminosos.

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