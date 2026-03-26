Batida entre motocicletas deixa quatro feridos na Avenida Ceará, em Rio Branco

Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas, Alisson Matos de Souza Santos, de 25 anos, Evanilson da Silva Freitas, de 39, além de uma adolescente de 13 anos e um jovem de 15, na tarde desta quinta-feira (26), no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Manoel Rodrigues de Souza, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, os veículos envolvidos — uma Yamaha Factor branca e uma Honda Fan vermelha — eram conduzidos por motociclistas que atuam no transporte por aplicativo.

Ambos trafegavam no mesmo sentido, centro-bairro, pela Rua Manoel Rodrigues de Souza, quando o condutor da Yamaha Factor, que seguia pelo lado direito da via, acessou a Avenida Ceará com a intenção de seguir no sentido centro após o sinal, momento em que ocorreu a colisão.

Com o impacto, os quatro ocupantes das motocicletas foram arremessados ao solo, causando preocupação a quem presenciou o acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local no momento da ocorrência, prestou os primeiros atendimentos às vítimas. A ambulância de suporte avançado 02 realizou os procedimentos iniciais, enquanto uma unidade de suporte básico foi acionada para dar apoio.

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Duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco: Alisson Matos de Souza Santos, com suspeita de fratura no punho e nos dedos, além de escoriações; e Evanilson da Silva Freitas, que apresentava quadro de lombalgia.

Os outros dois feridos, passageiros das motocicletas — a adolescente de 13 anos e o jovem de 15 — foram levados para a UPA Franco Silva, na região da Baixada da Sobral, com escoriações leves.

Apesar da gravidade do impacto, todas as vítimas apresentavam estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência, e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.