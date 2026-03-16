Battlefield 6 fica grátis nesta terça; veja até quando e como jogar

Os fãs de grandes batalhas virtuais já podem preparar o download. A partir desta terça-feira (17/3), o Battlefield 6 estará com acesso gratuito para todos os jogadores em comemoração ao lançamento da Temporada 2: Anoitecer (Nightfall). O período de teste, que se estende até o dia 24 de março, permite que novos recrutas experimentem a intensidade da guerra moderna sem custos, abrangendo as plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A iniciativa da Electronic Arts visa revitalizar a base de jogadores e apresentar as novas mecânicas de combate no escuro, onde o uso de óculos de visão noturna e acessórios táticos de iluminação tornam-se essenciais para a sobrevivência nos novos mapas.

4 MAPS. 6 MODES. 1 FREE WEEK. The battlefield is open 💥 March 17–24. pic.twitter.com/MJuOMCiJlc — Battlefield (@Battlefield) March 12, 2026

O que esperar da Temporada 2: Anoitecer

A grande estrela desta fase do Battlefield 6 é o mapa Base Hagental, um complexo militar subterrâneo localizado nas montanhas da Alemanha. O local é focado em combate de curta distância (infantaria), remetendo a mapas clássicos da franquia como Operation Metro.

Combate Noturno: O modificador “Escuridão” apaga as luzes de partes dos mapas, exigindo estratégia e furtividade.

Novas Armas e Veículos: O update introduz a submetralhadora CZ3A1, a pistola automática vz. 61 e as ágeis Dirt Bikes M1030-M1.

Progressão Mantida: Todo o progresso, conquistas e itens desbloqueados durante a semana gratuita serão salvos caso o jogador decida adquirir a versão completa do jogo após o teste.

Detalhes do Período Gratuito: Battlefield 6

Confira o que está liberado durante a semana de acesso livre:

Categoria Conteúdo Disponível Data e Horário 17 a 24 de março, a partir das 9h (Brasília) Mapas Liberados Base Hagental, Contaminação, Eastwood e Vale de Mirak Playlists Anoitecer, Guerra Total e Ruptura Casual (com bots) Modos de Jogo Conquista, Ruptura, Escalada, TDM, Dominação e Squad DM Plataformas PC (Steam/EA App), PS5, Xbox Series X|S Como Jogar Baixar via launcher Battlefield: REDSEC

A estratégia de liberar o Battlefield 6 gratuitamente coincide com o lançamento de novos conteúdos em concorrentes diretos, como o novo modo de Call of Duty: Warzone. Para quem prefere uma experiência menos frenética, a playlist Ruptura Casual é a porta de entrada ideal, utilizando inteligência artificial para preencher as equipes e permitir que o jogador se familiarize com os mapas antes de encarar o modo competitivo de “Guerra Total”. Prepare seu esquadrão, pois a escuridão em Hagental Base não perdoa erros.

O teste gratuito não contempla a campanha, mas oferece uma prévia dos recursos de Anoitecer, que chegam com a atualização da Temporada 2. Nesse modo, os jogadores enfrentam uma versão noturna do mapa Base Hagental, onde óculos de visão noturna e granadas incendiárias tornam-se fundamentais para a sobrevivência.

As partidas de Anoitecer incluem três modos multijogador: Mata-mata em Equipe, Mata-mata em Pelotão e Dominação. Além disso, quem participar do teste gratuito poderá acessar conteúdos lançados anteriormente por meio de duas listas adicionais: Guerra Total e Ruptura Casual.

Battlefield 6 fica grátis amanhã (17); veja até quando e como jogar

Guerra Total

Ruptura Casual

Como jogar o teste gratuito de Battlefield 6?

Guerra Total

Guerra Total reúne modos clássicos que consolidaram a popularidade da franquia: Conquista, Ruptura e Escalada. Essa lista apresenta dois mapas da Temporada 2: Contaminação e Base Hagental, além de Eastwood (da Temporada 1) e Vale de Mirak, da rotação do dia de lançamento do jogo.

Battlefield 6: Guerra Total reúne modos preferidos dos jogadores — Foto: Divulgação/EA

Ruptura Casual

Ruptura Casual funciona como uma introdução ao multiplayer de Battlefield 6, voltada para quem joga pela primeira vez ou busca uma experiência menos intensa. A lista oferece partidas mistas com jogadores reais e bots nos mapas Contaminação, Eastwood e Base Hagental. As principais diferenças em relação ao modo tradicional de Ruptura são:

Equipes menores: 16 jogadores reais (8 por equipe) com 32 colegas/hostis bots (16 por equipe)

Progressão completa de EXP de Carreira, EXP de Arma e EXP do Passe de Batalha, com EXP reduzida de ações relacionadas a bots (por exemplo, ao abater um bot em vez de um jogador).

Capacidade de completar Desafios, mas Condecorações, Dogtags e Atualizações de Estatísticas de Carreira não serão contabilizadas.

Battlefield 6: Ruptura Casual é introdução para novos jogadores do multijogador — Foto: Divulgação/EA

Como jogar o teste gratuito de Battlefield 6?

Para acessar o teste gratuito, não é necessário adquirir o jogo completo. Basta baixar Battlefield: REDSEC gratuitamente na plataforma de sua preferência. Todo o progresso realizado durante o período (patente de carreira, desbloqueios de equipamentos e níveis, itens de personalização, entre outros) será mantido para quem já joga REDSEC ou para quem comprar a versão completa posteriormente.

PC ( Steam ): https://store.steampowered.com/app/3028330/Battlefield_REDSEC/

Steam https://store.steampowered.com/app/3028330/Battlefield_REDSEC/ PS5: https://store.playstation.com/pt-br/concept/10017421/

https://store.playstation.com/pt-br/concept/10017421/ Xbox Series S/X: https://www.xbox.com/pt-BR/games/store/battlefield-redsec/9N8PLG9HD32S

Fonte: TechTudo

Redigido por: ContilNet