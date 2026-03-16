17/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Battlefield 6 gratuito para PC, PS5 e Xbox Series na Temporada 2

Nova atualização de Battlefield 6 traz óculos de visão noturna e mapas inéditos; veja como jogar sem pagar nada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Divulgação/EA

A versão de teste gratuita da Temporada 2: Anoitecer de Battlefield 6 estará disponível entre 17 e 24 de março, a partir das 9h (horário de Brasília).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A iniciativa visa atrair novos combatentes para o título e intensificar a disputa no gênero de tiro em primeira pessoa, batendo de frente com os recentes lançamentos da concorrência.

Durante o período, usuários de PC, PS5 e Xbox Series X|S poderão experimentar o multijogador completo sem custo.

O conteúdo liberado inclui quatro mapas estratégicos (Contaminação, Base Hagental, Eastwood e Vale de Mirak) e seis modos de jogo eletrizantes.

Vale destacar que, embora o teste não contemple a campanha solo, ele oferece acesso total aos recursos inéditos de Anoitecer, onde o combate noturno exige o uso tático de óculos de visão conjunta e granadas incendiárias.

Modos em destaque: Guerra Total e Ruptura Casual

Para quem busca a experiência clássica, a lista Guerra Total reúne os modos Conquista, Ruptura e Escalada. Já para os novatos, a Ruptura Casual funciona como uma introdução suave, misturando 16 jogadores reais com 32 bots, permitindo a progressão de EXP de Carreira e do Passe de Batalha com menos pressão competitiva.

Progresso garantido

Uma das grandes vantagens deste período gratuito é que todo o progresso realizado (patente, desbloqueio de armas, itens de personalização e níveis do passe) será mantido permanentemente na conta do jogador. Caso decida adquirir a versão completa do jogo após o dia 24, você continuará exatamente de onde parou.

Como jogar o teste gratuito?

Para participar, não é necessário comprar o pacote base. Basta realizar o download de Battlefield: REDSEC na loja digital da sua plataforma de preferência:

  • PC (Steam): Acesse a página oficial na loja da Valve.

  • PlayStation 5: Disponível na PlayStation Store brasileira.

  • Xbox Series S/X: Procure pelo título na Microsoft Store.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.