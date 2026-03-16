A versão de teste gratuita da Temporada 2: Anoitecer de Battlefield 6 estará disponível entre 17 e 24 de março, a partir das 9h (horário de Brasília).

A iniciativa visa atrair novos combatentes para o título e intensificar a disputa no gênero de tiro em primeira pessoa, batendo de frente com os recentes lançamentos da concorrência.

Durante o período, usuários de PC, PS5 e Xbox Series X|S poderão experimentar o multijogador completo sem custo.

O conteúdo liberado inclui quatro mapas estratégicos (Contaminação, Base Hagental, Eastwood e Vale de Mirak) e seis modos de jogo eletrizantes.

Vale destacar que, embora o teste não contemple a campanha solo, ele oferece acesso total aos recursos inéditos de Anoitecer, onde o combate noturno exige o uso tático de óculos de visão conjunta e granadas incendiárias.

Modos em destaque: Guerra Total e Ruptura Casual

Para quem busca a experiência clássica, a lista Guerra Total reúne os modos Conquista, Ruptura e Escalada. Já para os novatos, a Ruptura Casual funciona como uma introdução suave, misturando 16 jogadores reais com 32 bots, permitindo a progressão de EXP de Carreira e do Passe de Batalha com menos pressão competitiva.

Progresso garantido

Uma das grandes vantagens deste período gratuito é que todo o progresso realizado (patente, desbloqueio de armas, itens de personalização e níveis do passe) será mantido permanentemente na conta do jogador. Caso decida adquirir a versão completa do jogo após o dia 24, você continuará exatamente de onde parou.

Como jogar o teste gratuito?

Para participar, não é necessário comprar o pacote base. Basta realizar o download de Battlefield: REDSEC na loja digital da sua plataforma de preferência:

PC (Steam): Acesse a página oficial na loja da Valve.

PlayStation 5: Disponível na PlayStation Store brasileira.

Xbox Series S/X: Procure pelo título na Microsoft Store.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet