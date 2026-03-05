“bbb-26”-apresenta-recordes-no-globoplay

O “Big Brother Brasil 26” chega à metade da sua edição com recordes em horas consumidas e alcance na plataforma Globoplay.

A temporada deste ano apresenta um crescimento de 56% em horas e 38% mais usuários do que a passada, vencida por Renata Saldanha, uma bailarina e professora de dança.

As aquisições já superaram em 68% o volume registrado no BBB25, com presença forte de jovens: 51% dos novos assinantes são de pessoas entre 18 e 34 anos.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o “BBB26” terá sua grande final no dia 21 de abril.