BBB 26: Babu Santana é eliminado do Big Brother Brasil 26 com 68,62% dos votos

O ator Babu Santana foi eliminado do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (10), após receber 68,62% dos votos no oitavo Paredão da temporada. Na disputa, ele enfrentava Milena, que teve 30,91% da votação, e Chaiany, que registrou apenas 0,47%.

A saída do ator ocorre após uma trajetória marcada por conflitos dentro da casa e repercussões nas redes sociais. Um dos principais embates de Babu no jogo foi com a jornalista Ana Paula Renault. Os dois protagonizaram discussões após uma dinâmica do programa, quando o ator a escolheu para ser eliminada de uma prova do Anjo.

Após o episódio, os participantes trocaram críticas durante debates no reality. Em uma das discussões, Ana Paula classificou a atitude do ator como covarde e pediu que ele não utilizasse pautas sociais como estratégia dentro do jogo.

Outro momento que gerou repercussão envolveu a participante Chaiany, considerada uma aliada do ator no programa. Durante a convivência entre os dois, surgiram acusações de assédio sexual após comentários considerados indecentes feitos por Babu. As declarações foram criticadas pela equipe da participante nas redes sociais, que afirmou que situações do tipo ultrapassam qualquer limite de brincadeira.

Babu também foi alvo de críticas após comentar sua relação com Felipe Prior, ex-participante do reality condenado por estupro. Em conversa dentro da casa, o ator afirmou que se afastou de Prior não pelo crime, mas por uma questão contratual, o que gerou repercussão negativa entre o público.

O oitavo Paredão começou a ser formado quando a Anjo da semana, Milena, colocou Jonas Sulzbach no Castigo do Monstro. Posteriormente, em consenso com ele, indicou Babu diretamente para a berlinda. Na formação oficial, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach indicaram Milena.

A votação da casa colocou Jordana como a mais votada. Ela teve direito ao contragolpe e puxou Chaiany para a disputa. Na sequência, Jordana venceu a prova Bate e Volta e escapou do Paredão, deixando a votação final entre Babu, Milena e Chaiany.