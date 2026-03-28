BBB 26: Briga por louça suja encerra aliança de Samira e Juliano Floss

O sábado (28) foi de “fogo no parquinho” no BBB 26. Uma das alianças mais sólidas da temporada chegou ao fim após uma briga explosiva entre Samira e Juliano Floss. O desentendimento, que teve como estopim a louça suja acumulada na cozinha do VIP, rapidamente escalou para uma troca de acusações graves e ataques pessoais que mudaram a temperatura da casa.

Tudo começou quando Samira, visivelmente incomodada com a pia cheia, decidiu cobrar uma postura mais colaborativa dos colegas. Juliano Floss não gostou do tom da cobrança e rebateu imediatamente, iniciando um bate-boca que se espalhou por vários cômodos. Em um momento de maior tensão, o brother chegou a mencionar o apartamento que Samira conquistou ao chegar ao Top 10, sugerindo que ela estaria agindo com soberba.

Rompimento e Acusações

Irritada, Samira tentou encerrar o confronto: “Eu não quero conversar com você agora”, disparou. No entanto, Juliano seguiu com as críticas, acusando a sister de trair o próprio grupo. “Toda vez você vai fazer isso, jogar contra as pessoas que estão jogando com você”, atacou o dançarino antes de se retirar.

LEIA TAMBÉM:

Mais tarde, em um desabafo com Ana Paula Renault, Juliano Floss selou o fim da parceria. “Eu não falo mais com a Samira. O que ela fez comigo foi ridículo. Ela está querendo me tirar daqui e está fazendo o mesmo joguinho dos nossos adversários”, declarou ele, enquanto limpava a cozinha sozinho em um gesto de protesto contra o comportamento da agora ex-aliada.

Impacto no Jogo

O rompimento deixa a casa dividida e coloca ambos em rota de colisão para os próximos paredões. Com as estratégias sendo recalculadas, os demais participantes já começaram a se movimentar para aproveitar a brecha deixada pelo racha entre Samira e Juliano. Resta saber se o “gelo” entre os dois será permanente ou se a pressão do confinamento forçará uma trégua.