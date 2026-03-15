BBB 26 define nono paredão com Ana Paula Renault, Breno e Leandro na berlinda

O nono paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na noite deste domingo (15) e colocou Ana Paula Renault, Breno e Leandro na disputa pela permanência no reality.

A formação da berlinda começou ainda no sábado (14), com a dinâmica “Pedra, Papel e Tesoura”, que dividiu os participantes em três grupos. Ao final da atividade, Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault acabaram inicialmente indicados ao paredão.

Anjo da semana

O anjo da semana foi Breno, que utilizou o poder para imunizar Samira. Durante a justificativa, ele afirmou que gostaria de ver a colega avançando no jogo e tendo a oportunidade de conquistar prêmios dentro do programa.

Indicação do líder

Na sequência, o líder da semana, Alberto Cowboy, fez sua indicação direta e escolheu Breno para a berlinda. Segundo ele, o participante é um jogador forte dentro da casa e já havia sido alvo de indicação anteriormente.

Votação da casa

A votação dos demais participantes ocorreu no confessionário. A atriz Solange Couto recebeu seis votos e acabou sendo a mais votada da semana, entrando na disputa do paredão.

Dinâmica muda formação

A formação passou por nova mudança com a Máquina do Poder. Jordana comprou a caixa premiada e ganhou o direito de retirar um dos participantes indicados pela dinâmica inicial.

A sister decidiu salvar Jonas Sulzbach, afirmando que ele é um aliado dentro do jogo.

Prova bate e volta

Para tentar escapar da eliminação, Ana Paula Renault, Leandro e Solange Couto participaram da prova bate e volta.

Solange levou a melhor na disputa e garantiu permanência na casa por mais uma semana. Com o resultado, o paredão foi oficialmente formado por Ana Paula Renault, Breno e Leandro, que agora disputam os votos do público para continuar no reality.

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