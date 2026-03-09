BBB 26 forma novo paredão com Milena, Babu Santana e Chaiany na disputa pela permanência

O reality show Big Brother Brasil 26 formou mais um paredão na noite deste domingo (8), Dia Internacional das Mulheres. A berlinda foi definida com três participantes na disputa pela permanência na casa: Milena, Babu Santana e Chaiany.

Babu Santana já estava indicado após um consenso entre a vencedora da Prova do Anjo, Milena, e o participante escolhido por ela para cumprir o Castigo do Monstro, Jonas Sulzbach. Os dois concordaram em colocar o veterano diretamente no paredão.

Na sequência, Milena utilizou o poder do Anjo para imunizar sua principal aliada na casa, Ana Paula Renault. Apesar disso, a própria vencedora da prova acabou sendo indicada ao paredão em um acordo combinado pelos líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. Por causa da dinâmica, ela foi a única que não pôde disputar a prova Bate-Volta.

Com a maioria dos votos da casa, Jordana também foi indicada ao paredão e utilizou o direito de contra-golpe para puxar Chaiany para a disputa.

Babu, Jordana e Chaiany participaram da prova Bate-Volta. Jordana conseguiu escapar da berlinda, deixando Milena, Babu Santana e Chaiany na disputa final. O resultado da votação do público será anunciado na noite de terça-feira (10).