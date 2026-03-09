BBB 26 tem mais um paredão formado; veja indicados

Mais um paredão do BBB 26 foi formado neste domingo (08), Dia Internacional das Mulheres, que colocou duas sisters na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. Milena, Babu e Chaiany compõem o trio.
Babu Santana já havia sido indicado no consenso entre a vencedora da Prova do Anjo, Milena, e o indicado por ela a cumprir o Castigo do Monstro, Jonas Sulzbach. Os rivais concordaram em colocar o veterano.
Em seguida, Milena imunizou a principal aliada da edição, Ana Paula Renault. A vencedora do Anjo, no entanto, foi emparedada em um acordo combinado pelos líderes, Jonas e Alberto Cowboy, sendo a única que não pôde disputar o Bate-Volta.
Com a maioria dos votos, Jordana foi a indicada pela casa, e puxou Chaiany no contra-golpe.
Babu, Jordana e Chaiany foram para a disputa do Bate-Volta, onde Jordana fugiu da berlinda, e deixou a dupla para decidir o próximo eliminado do reality show junto com Milena. A decisão do mais votado será anunciada na noite de terça-feira (10).
