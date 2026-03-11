A madrugada pós-eliminação foi de revelações bombásticas para os fãs do reality. Logo após deixar a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira (10), Babu faz revelação sobre relação com Chaiany durante o tradicional Bate-Papo BBB.

Em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ator admitiu que seus sentimentos pela sister mudaram ao longo do confinamento, confirmando uma percepção que já gerava revolta na web.

“No começo era uma relação paternal… E depois eu falei assim: ‘Cara, não é paternal'”, assumiu Babu. O ator explicou que as trocas de “piadocas” e brincadeiras entre os dois passaram a ter outro peso em sua cabeça, embora afirmasse que não pretendia avançar além disso dentro do jogo.

Equipe de Chaiany já havia denunciado desconforto

A fala de Babu acontece dias após a equipe de Chaiany Andrade se manifestar oficialmente contra as atitudes do ator. Segundo os administradores da sister, Babu vinha ultrapassando limites físicos e verbais, fazendo piadas de tom duvidoso que deixavam a aliada visivelmente desconfortável.

Repercussão e acusações de assédio

A postura de Babu no programa não foi criticada apenas pelos internautas, mas também por figuras públicas e especialistas.

Manifestação dos ADMs: No último sábado (7), a equipe de Chaiany questionou: “Até quando situações assim vão seguir sendo tratadas como ‘brincadeira’?” ao mostrar Babu tocando a sister sem consentimento.

Críticas Pesadas: Sonia Abrão chegou a pedir a expulsão do ator, alegando que ele havia cometido crimes dentro do jogo, enquanto Monique Evans classificou o comportamento de Babu como “nojento”.

Pressão sobre a Produção: Internautas cobraram intervenção psicológica para Chaiany, apontando que ela sofria abuso psicológico e toques indesejados.

No Bate-Papo, Babu pareceu surpreso com a repercussão negativa, mas sua fala sobre o sentimento “não paternal” serviu para validar as críticas daqueles que apontavam uma conduta invasiva por parte do agora ex-BBB.

