“BBB26”: Ranking misterioso aparece na Central do Líder e intriga internautas

Jonas, Jordana e Cowboy acompanhavam a movimentação dos outros brothers pela casa no momento em que a imagem apareceu no telão e tentavam entender o que estava ocorrendo

Letícia Campos

20/03/2026 às 19:28

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

(Reprodução Globoplay)

Um ranking misterioso apareceu na Central do Líder durante a tarde desta sexta-feira (20/3) no “BBB26”, enquanto Jonas, Jordana e Cowboy acompanhavam a movimentação dos outros brothers pela casa. O trio tentou decifrar a origem da listagem, mas logo desconversou, enquanto, na web, os internautas ficaram intrigados.

“Ih, o que é isso?”, exclama Jordana ao ver o ranking. “Deu tilt (erro)”, responde Alberto Cowboy. “Quem estava em primeiro? E eu estava em quanto?”, questiona a sister. “Em segundo, sei lá, deve ser uma tela de teste, alguma coisa assim que apareceu”, afirma o líder Cowboy.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Alberto CowboyFoto: Reprodução/Globoplay Alberto Cowboy, participante do “BBB26″Manoela Mello/Globo Jordana, participante do “BBB26″Divulgação Dinâmica do Paredão tinha Jonas na disputa; brother passou pelo Bate-VoltaReprodução: Globo

Voltar

Próximo

Leia Também

Redes Sociais

“Agora é virar a página”, diz ex-mulher de Pedro, do “BBB26”, após ele cometer assédio

Reality Show

“BBB26”: Alberto Cowboy volta após susto e explica por que recusou manobra de desengasgo

Reality Show

“BBB26”: Ana Paula Renault dorme no Castigo do Monstro após segunda penalidade

Música

“BBB26”: Após viral com Ana Paula, “World Hold On” ganha impulso nos streamings

Jonas, que estava mais distante, pergunta sobre o que se tratava, e Jordana responde: “Tinha um ranking ali, de lado”, explica. “Eu estava em quinto, ou eu estou doida”, continua a brasiliense. “Mas era alguma coisa errada. Eu não sei, eu nem vi eu. Você viu eu?”, fala Cowboy, questionando sobre sua posição no ranking.

“Mas parece uma tela de teste, 5 segundos, não sei o quê, não é nada. Coisa de tempo”, disse Alberto, deixando o assunto de lado. “Ixi, eu já começo a pensar merda”, afirma Jonas. “Não, mas não é nada não. É tipo, pode ser para uma prova que vai ter ainda, teste. Ou já teve”, conclui Cowboy.

Na web, alguns internautas questionaram sobre o que se tratava o ranking e se seria uma “dica” para o líder da semana, Alberto Cowboy. “O Cowboy tentando disfarçar dizendo ‘não é nada’ só deixou mais evidente que ele está recebendo sim ajuda”, disse um. Outros fãs do reality afirmaram se tratar de um erro referente à Prova do Anjo, que será realizada neste sábado (21/3): “Isso é informação da prova do anjo. Tanto que o Cowboy não aparece no ranking porque é líder e não participa da prova”, disse outra internauta.

A reportagem do portal LeoDias procurou a Globo para maiores esclarecimentos, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Leo Dias (@leodias)

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Tags:BBB, BBB 26, Big Brother Brasil, central do líder, ranking misterioso

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Fonte: Portal Leo Dias