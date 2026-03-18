BC fará leilão de venda à vista de US$ 1 bi e de swap reverso nesta quinta
Autoridade monetária vai ofertar dólares do caixa e até 20 mil contratos de swap cambial reverso em operações marcadas para 9h30
Reuters
18/03/2026 19h13
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Atualizado 40 minutos atrás
Notas de dólar
19/03/2025
REUTERS/Dado Ruvic/Foto ilustrativa
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O Banco Central anunciou que fará na manhã de quinta-feira (19) dois leilões simultâneos no mercado de câmbio: um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso.
No leilão à vista, será ofertado US$ 1,0 bilhão, informou o BC em nota nesta quarta-feira (18). Nessa operação, o BC retira dólares das reservas internacionais e os vende aos dealers de câmbio.
Já na operação de swap cambial reverso, o BC negociará até 20 mil contratos. O efeito prático dessa operação é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro.
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As duas operações começarão às 9h30.
A data de início dos contratos de swap reverso será 20 de março, dia seguinte ao leilão, e o vencimento será em 1º de abril de 2026.
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Fonte: InfoMoney