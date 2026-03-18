BC fará leilão de venda à vista de US$ 1 bi e de swap reverso nesta quinta

Autoridade monetária vai ofertar dólares do caixa e até 20 mil contratos de swap cambial reverso em operações marcadas para 9h30

Reuters

18/03/2026 19h13

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Atualizado 40 minutos atrás

Notas de dólar

19/03/2025

REUTERS/Dado Ruvic/Foto ilustrativa

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O Banco Central anunciou que fará na manhã de quinta-feira (19) dois leilões simultâneos no mercado de câmbio: um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso.

No leilão à vista, será ofertado US$ 1,0 bilhão, informou o BC em nota nesta quarta-feira (18). Nessa operação, o BC retira dólares das reservas internacionais e os vende aos dealers de câmbio.

Já na operação de swap cambial reverso, o BC negociará até 20 mil contratos. O efeito prático dessa operação é equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro.

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As duas operações começarão às 9h30.

A data de início dos contratos de swap reverso será 20 de março, dia seguinte ao leilão, e o vencimento será em 1º de abril de 2026.

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Fonte: InfoMoney