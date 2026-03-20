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Bebê a caminho! Tainá Militão e Éder Militão esperam primeiro filho

Saiba tudo sobre o anúncio da gestação da influenciadora digital com o marido, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, em momento especial do casal

Giovanne MenezesAdriel Marques

20/03/2026 às 20:59

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Tainá Militão e Éder Militão (Foto/Instagram)

Tainá Militão anunciou nesta sexta-feira (20/3) que está grávida do primeiro filho com o zagueiro Éder Militão, marcando um novo momento na vida do casal. A novidade foi compartilhada nas redes sociais pela influenciadora, que celebrou a chegada do bebê com os seguidores. O anúncio rapidamente repercutiu e recebeu uma série de mensagens de carinho. A gestação simboliza uma nova fase na vida pessoal dos dois. O casal vive um momento especial e cheio de expectativas.

Conforme apuração do portal LeoDias, a comemoração acontece nesta mesma data, durante o aniversário de Tainá, em um jantar especial reservado para amigos e familiares. O momento íntimo reúne pessoas próximas para celebrar tanto a nova idade quanto a gravidez. Lucas Paquetá e a esposa, Maria Eduarda Fournier, estão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, ao lado do casal. Vale lembrar que Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu antigo casamento com Léo Pereira. Até o momento, o sexo do bebê ainda não foi divulgado.

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Abrir em tela cheia Tainá Militão e Éder MilitãoFoto: Gabriel Queiroz/Quem Tainá Militão e Éder MilitãoFoto: Gabriel Queiroz/Quem Tainá Militão e Éder MilitãoFoto: Reprodução/Instagram @tainamilitao Tainá Militão e Éder MilitãoFoto: Reprodução/Instagram @tainamilitao

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Tags:Éder, Éder Militão, Tainá, Tainá Castro, Tainá Militão

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Fonte: Portal Leo Dias