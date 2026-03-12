Bebê de dois meses com cirrose hepática precisa de transplante e família pede ajuda

Uma campanha solidária nas redes sociais busca arrecadar recursos para ajudar o bebê Asafe Noah, de apenas dois meses de idade, diagnosticado com cirrose hepática. A família enfrenta uma corrida contra o tempo para conseguir realizar um transplante de fígado em São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelos familiares, o bebê precisa passar pelo procedimento com urgência. Além da cirurgia, os custos envolvem tratamento médico, exames, deslocamento e despesas com estadia durante o período necessário para acompanhamento especializado.

Diante da situação, parentes e amigos iniciaram uma vaquinha solidária para tentar reunir os recursos necessários e ampliar as chances de acesso ao tratamento.

A campanha pede a colaboração da população e destaca que qualquer contribuição pode ajudar a família a enfrentar o momento difícil. Além das doações financeiras, o compartilhamento da campanha também é visto como fundamental para ampliar o alcance do pedido de ajuda.

Quem quiser contribuir pode fazer doações por meio de Pix utilizando a chave 68 98115-9862, vinculada à conta de Lucas, pai da criança.

A família também pede que pessoas que não possam ajudar financeiramente compartilhem a campanha nas redes sociais para que a história do bebê alcance mais pessoas e aumente as chances de arrecadação.