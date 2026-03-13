13/03/2026
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Bebedeira termina em ameaça de morte e prisão no interior do Acre

Durante o atendimento, a vítima confirmou que havia sido ameaçada pelo enteado

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Bebedeira termina em ameaça de morte e prisão em Cruzeiro do Sul
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul | Foto: Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Acre após ameaçar de morte o padrasto e provocar uma confusão dentro de uma residência no bairro Deracre, em Cruzeiro do Sul.

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De acordo com a polícia, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça. Ao chegar ao local, familiares relataram que o suspeito estava sob efeito de bebida alcoólica, bastante alterado e tentando agredir pessoas da própria família.

Durante o atendimento, a vítima confirmou que havia sido ameaçada pelo enteado, que afirmou que iria “acertar as contas”. O padrasto também relatou aos policiais que, dois dias antes, já havia sido agredido fisicamente pelo suspeito, com socos e murros, sofrendo lesões e precisando de atendimento no pronto-socorro.

Ainda segundo o relato, a vítima já havia procurado a Polícia Civil do Acre para registrar a agressão e solicitar uma medida protetiva.

Uma testemunha que estava na residência confirmou aos policiais que presenciou as ameaças feitas pelo suspeito.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem. Como ele estava bastante alterado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e do próprio conduzido.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

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