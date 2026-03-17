18/03/2026
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Beita de Souza, mãe de Ney Matogrosso, morre aos 103 anos: “Hoje ela descansou”

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Beita de Souza, mãe de Ney Matogrosso, morre aos 103 anos: “Hoje ela descansou”

Beita de Souza Pereira, mãe de Ney Matogrosso, morava com o artista no Rio de Janeiro e recebia cuidados especiais e atenção da família nos últimos meses

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Letícia Campos

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Beita de Souza, mãe de Ney Matogrosso, morre aos 103 anos: “Hoje ela descansou”
(Reprodução Instagram)

          A mãe de Ney Matogrosso, Beita de Souza Pereira, faleceu aos 103 anos nesta terça-feira (17/3). A informação foi divulgada pelas redes sociais do próprio artista, que cuidava e morava com a mãe, no Rio de Janeiro.

          No comunicado, a família informou que Beita estava com a saúde fragilizada pela idade avançada, mas que recebia cuidados e afeto até os seus últimos dias.

          Veja as fotos

          Reprodução Instagram
          Reprodução Instagram
          Reprodução: YouTube/TV Brasil
          Ney MatogrossoReprodução: YouTube/TV Brasil
          Reprodução
          Formação do Secos e MolhadosReprodução
          Reprodução
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          “Luto! Hoje, o tempo fez silêncio… A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira, com 103 anos, partiu deste plano… depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, embora sua integridade física e mental não permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias”, iniciou a publicação.

          O texto afirmou ainda que algumas apresentações de Ney podem ser remarcadas devido ao falecimento da familiar: “Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada… e hoje, ela descansou. Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve… e que o coração encontre serenidade nesse adeus. Talvez alguns shows sejam remarcados! Em breve, mais informações!”.

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          Tags:mãe ney matogrosso, Ney Matogrosso
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          Fonte: Portal Leo Dias

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