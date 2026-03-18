Beleza sobre rodas e Elas Cantam Roberto Carlos: veja as novidades na coluna na Kelly

Lançamento da Dakota Ram encanta público e é marcado por grande sucesso

Aconteceu na última quarta-feira, dia 11, o aguardado lançamento da nova Dakota Ram, que se consolidou como um verdadeiro sucesso entre os presentes. O evento reuniu um público expressivo, que pôde conferir de perto todos os detalhes do veículo.

Com design moderno e imponente, a Dakota Ram chamou a atenção pela beleza e inovação, conquistando rapidamente a admiração dos convidados. Durante a apresentação, foi possível perceber o entusiasmo do público, que se mostrou encantado com cada característica do carro.

O lançamento reforça a expectativa positiva em torno do modelo, que já desponta como uma das grandes apostas do mercado automotivo. A recepção calorosa demonstra o potencial da Dakota Ram em conquistar ainda mais espaço e admiradores.

Jornalista Jocely Abreu celebrou aniversário em Fortaleza cercada de carinho

A jornalista Jocely Abreu celebrou mais um ano de vida na última terça-feira, 17, em Fortaleza, cidade onde reside atualmente. A data foi marcada por diversas demonstrações de afeto e reconhecimento à profissional, conhecida não apenas pelo talento na comunicação, mas também por sua personalidade marcante.

Ao longo do dia, Jocely recebeu mensagens, homenagens e o carinho de amigos, familiares e colegas, que celebraram sua trajetória e destacaram a pessoa extraordinária que é.

A coluna registrou a passagem da data e desejou felicidades, saúde e ainda mais conquistas à jornalista. Parabéns!

Influenciadora Katyana Aguiar aproveita férias em San Andrés ao lado do esposo

A influenciadora digital Katyana Aguiar está aproveitando dias de descanso em grande estilo no Caribe colombiano. Ao lado do esposo, Júnior Moura, ela escolheu o paradisíaco destino de San Andrés, na Colômbia, para curtir suas férias.

Conhecida por compartilhar momentos do cotidiano e dicas com seus seguidores, Katyana tem publicado registros da viagem nas redes sociais, exibindo as belezas naturais da ilha, famosa por suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes.

O casal tem aproveitado a estadia para relaxar e explorar pontos turísticos da região, além de vivenciar a cultura local.

San Andrés é um dos destinos mais procurados por turistas que buscam tranquilidade e contato com a natureza, sendo uma escolha frequente entre influenciadores e viajantes brasileiros.

Mês do Consumidor agita O Boticário com clássicos em destaque

Em clima de celebração, o O Boticário entra no Mês do Consumidor com uma campanha nacional que promete conquistar os apaixonados por beleza e perfumaria. A marca aposta em descontos de até 50% em fragrâncias e itens de cuidados pessoais, reunindo alguns dos seus maiores sucessos em uma seleção especial.

Entre os destaques, nomes já consagrados pelo público reforçam o charme atemporal da perfumaria da casa, como Floratta Red Passion, Insensatez, Free, Uomini Black e Quasar Ice. A ação valoriza os clássicos que atravessam gerações, mantendo-se atuais e desejados.

Com essa iniciativa, a marca não apenas celebra a data, mas também convida os consumidores a revisitarem suas fragrâncias favoritas ou descobrirem novas paixões com condições imperdíveis. Um verdadeiro presente para quem não abre mão de se cuidar com estilo.

ELAS CANTAM ROBERTO CARLOS – ACRE CHEGA À 3ª EDIÇÃO COM HOMENAGEM AO REI E PROTAGONISMO FEMININO

A terceira edição do espetáculo Elas Cantam Roberto Carlos , Acre promete reunir talento, emoção e celebração da música brasileira em uma noite especial dedicada à obra do Rei Roberto Carlos.

Com abertura dos portões às 20h e início do show às 21h, o evento destaca a força e a expressividade de nove artistas No dia 8 de maio, o espaço Grand Reserva será palco de mais uma edição de um dos projetos musicais mais marcantes acreanas, que sobem ao palco para interpretar grandes sucessos que atravessam gerações. Participam desta edição as cantoras Iana Sarkis, Lina Grasiela, Lidiane Cabral, Roberta Lima, Mariana Ravena, Débora Muniz, Mariana Tavares, Hilda Dias e Mariana Klemer ,esta última também idealizadora e produtora do projeto, à frente da 5K Produções.

A noite contará ainda com a participação especial de Raul Nazário, cover oficial de Roberto Carlos, reforçando a proposta de homenagem fiel ao repertório do artista. A base musical ficará por conta da banda Machine Blues, formada por Pedro Arco, Charles Sampaio e Paulinho Nobre, além dos teclados de Atílio Lamas.

Consolidado no calendário cultural local, o projeto busca valorizar a arte feminina no estado, ao mesmo tempo em que celebra um dos maiores nomes da música brasileira. A expectativa é de casa cheia, com um público já reconhecido pela fidelidade e apreço por eventos de qualidade.

Os ingressos, com venda de mesas, podem ser adquiridos pelo telefone (68) 98121-4141. A organização reforça o convite: a noite promete ser inesquecível, repleta de grandes emoções e memórias para o público acreano.

Diego Limana aproveita dias de descanso no Nordeste entre praias e tranquilidade

O perito e pecuarista Diego Limana aproveita dias de descanso no Nordeste brasileiro, desfrutando de praias, sol e tranquilidade. Longe da rotina de trabalho, ele escolheu a região para relaxar e recarregar as energias, vivenciando momentos de conexão com a natureza.

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