Bershka, da mesma dona da Zara, abre primeira loja no Brasil; veja preços
A nova loja da Bershka está localizada no Morumbi Shopping, em São Paulo
Camila Lutfi
18/03/2026 11h54
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Atualizado 19 segundos atrás
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A primeira loja da Bershka no Brasil chegou a São Paulo nesta quarta-feira (18). Da Inditex, mesma dona da Zara, a inauguração acontece no novo anexo do Morumbi Shopping.
A Bershka, do segmento de moda focado no público jovem, agora conta com uma loja de 1 mil metros quadrados e possui peças femininas, masculinas e até mesmo uma área reservada para adolescentes. Os preços das peças estão a partir de R$ 49.
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O novo espaço vai se somar aos 54 pontos físicos que a Inditex possui no Brasil com a Zara e Zara Home, além de outras marcas disponíveis em mais de 200 mercados.
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A Bershka contava com 859 lojas em 31 de outubro de 2025 na Europa, América, Ásia e demais regiões do mundo. A abertura da primeira loja da Bershka nos Estados Unidos também está prevista para 2026.
Quais os preços da Bershka no Brasil?
Foto: Camila Lutfi/InfoMoney
O InfoMoney foi à inauguração e conferiu em primeira alguns modelos apresentados na loja oficial em São Paulo.
A faixa de preços varia entre item e opções de vestuário masculino, feminino e focado em adolescentes — nesse caso, em boa parte roupas femininas.
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A reportagem separou alguns preços dos itens da Bershka no Brasil, a partir da ida ao evento oficial nesta quarta (18). Confira:
Item
Preços
Camisetas
Feminino: a partir de R$ 49
Masculino: a partir de R$ 85
Calças
Feminino: a partir de R$ 199
Masculino: a partir de R$ 249
Short
Feminino: a partir de R$ 199
Masculino: a partir de R$ 249
Saia
Feminino: a partir de R$ 159
Vestidos
Feminino: R$ 249
Adolescente: R$ 209
Roupas fitness
Feminino: R$ 129
Bolsas
R$ 179
Sapatos
Feminino: R$ 199
Masculino: R$ 249
Jaquetas
Adolescente: R$ 249
Feminino: R$ 279
Masculino: R$ 399
Acessórios (óculos feminino/jóias)
a partir de R$ 85
Acessórios (bonés)
a partir de R$ 109
Acessórios (óculos de sol masculino)
a partir de R$ 129
Conheça a história da Bershka
Foto: Camila Lutfi/InfoMoney
Criada em 1998, junto do início da Geração Z, a empresa espanhola busca uma visão inovadora e ambiciosa voltada para o público jovem. Oferece itens de moda e acessórios, ditando tendências a preços acessíveis.
A Bershka possui 854 lojas em 68 mercados e uma equipe diversificada composta por mais de 13.890 pessoas de 148 nacionalidades.
O design atual visa refletir a diversidade de suas coleções, com espaços visualmente atraentes e materiais como madeira, cerâmica, pedra e superfícies laqueadas, onde predominam tons neutros para destacar as coleções.
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Camila Lutfi
Fonte: InfoMoney