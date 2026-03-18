Bershka, da mesma dona da Zara, abre primeira loja no Brasil; veja preços

A nova loja da Bershka está localizada no Morumbi Shopping, em São Paulo

Camila Lutfi

18/03/2026 11h54

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Atualizado 19 segundos atrás

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A primeira loja da Bershka no Brasil chegou a São Paulo nesta quarta-feira (18). Da Inditex, mesma dona da Zara, a inauguração acontece no novo anexo do Morumbi Shopping.

A Bershka, do segmento de moda focado no público jovem, agora conta com uma loja de 1 mil metros quadrados e possui peças femininas, masculinas e até mesmo uma área reservada para adolescentes. Os preços das peças estão a partir de R$ 49.

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O novo espaço vai se somar aos 54 pontos físicos que a Inditex possui no Brasil com a Zara e Zara Home, além de outras marcas disponíveis em mais de 200 mercados.

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A Bershka contava com 859 lojas em 31 de outubro de 2025 na Europa, América, Ásia e demais regiões do mundo. A abertura da primeira loja da Bershka nos Estados Unidos também está prevista para 2026.

Quais os preços da Bershka no Brasil?

Foto: Camila Lutfi/InfoMoney

O InfoMoney foi à inauguração e conferiu em primeira alguns modelos apresentados na loja oficial em São Paulo.

A faixa de preços varia entre item e opções de vestuário masculino, feminino e focado em adolescentes — nesse caso, em boa parte roupas femininas.

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A reportagem separou alguns preços dos itens da Bershka no Brasil, a partir da ida ao evento oficial nesta quarta (18). Confira:

Item

Preços

Camisetas

Feminino: a partir de R$ 49

Masculino: a partir de R$ 85

Calças

Feminino: a partir de R$ 199

Masculino: a partir de R$ 249

Short

Feminino: a partir de R$ 199

Masculino: a partir de R$ 249

Saia

Feminino: a partir de R$ 159

Vestidos

Feminino: R$ 249

Adolescente: R$ 209

Roupas fitness

Feminino: R$ 129

Bolsas

R$ 179

Sapatos

Feminino: R$ 199

Masculino: R$ 249

Jaquetas

Adolescente: R$ 249

Feminino: R$ 279

Masculino: R$ 399

Acessórios (óculos feminino/jóias)

a partir de R$ 85

Acessórios (bonés)

a partir de R$ 109

Acessórios (óculos de sol masculino)

a partir de R$ 129

Conheça a história da Bershka

Foto: Camila Lutfi/InfoMoney

Criada em 1998, junto do início da Geração Z, a empresa espanhola busca uma visão inovadora e ambiciosa voltada para o público jovem. Oferece itens de moda e acessórios, ditando tendências a preços acessíveis.

A Bershka possui 854 lojas em 68 mercados e uma equipe diversificada composta por mais de 13.890 pessoas de 148 nacionalidades.

O design atual visa refletir a diversidade de suas coleções, com espaços visualmente atraentes e materiais como madeira, cerâmica, pedra e superfícies laqueadas, onde predominam tons neutros para destacar as coleções.

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Camila Lutfi

Fonte: InfoMoney