Biblioteca da Floresta é reaberta oficialmente após seis anos

A Biblioteca da Floresta, um dos principais espaços culturais de Rio Branco, foi reaberta nesta segunda-feira (23) após passar por reforma completa. Com investimento de R$ 4.459.001,53, o local ganha nova estrutura, amplia o acesso ao público e passa a sediar o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC).

Fechada para revitalização por seis anos, a Biblioteca da Floresta volta a funcionar como um dos principais pontos de preservação da memória e identidade acreana. A entrega da obra foi realizada pelo governo do Estado e marca a retomada de um espaço simbólico para a cultura amazônica.

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Durante a solenidade, o governador Gladson Camelí destacou que a reestruturação do prédio faz parte de um compromisso assumido ainda no início da gestão.

“Quando você fala em biblioteca, você está falando em educação, aprendizagem e também qualidade de vida. Estamos cumprindo o que foi planejado”, afirmou.

Além da reforma física, o espaço passa a abrigar a sede do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), fortalecendo a integração entre cultura, conhecimento e políticas ambientais.

A proposta é que o local funcione não apenas como biblioteca, mas também como centro de exposições e de valorização da história do Acre, reunindo acervos sobre os ciclos econômicos, povos originários, fauna, flora e produção artística local.

A vice-governadora Mailza Assis relembrou a importância do local. “A Biblioteca da Floresta é um símbolo da Amazônia e da identidade do povo acreano. Aqui está registrada a nossa história”, disse.

Com a reabertura, a expectativa é ampliar a presença do público. A biblioteca deve funcionar também aos fins de semana e feriados, com possibilidade de horários estendidos conforme a programação cultural.