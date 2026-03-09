09/03/2026
Outros políticos também devem disputar o Senado na ala bolsonarista

Senador Márcio Bittar
Senador Márcio Bittar/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O senador Márcio Bittar considera que a direita no Acre tem apenas dois candidatos ao Senado: ele, que concorre à reeleição, e o governador Gladson Cameli. A afirmação foi feita pelo próprio político durante coletiva de imprensa no evento que oficializou a aliança dos Progressistas com o Partido Liberal (PL), nesta segunda-feira (9).

Leia também: Bittar declara apoio à Mailza e diz que Bocalom segue sendo seu amigo: “Não é adversário”

Márcio disse que apenas Gladson e Bolsonaro conseguiram derrotar o Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre.

“Honestamente, eu acho que a direita no Acre tem dois pré-candidatos [ao Senado]: Gladson e Márcio. Quem derrotou o PT no Acre foram duas pessoas: o Gladson e o presidente Bolsonaro”, afirmou o senador.

Bittar não citou a ex-deputada federal Mara Rocha, do Republicanos, e o deputado federal Eduardo Velloso, que também devem disputar o Senado na ala bolsonarista.

Assista:

