O senador Márcio Bittar considera que a direita no Acre tem apenas dois candidatos ao Senado: ele, que concorre à reeleição, e o governador Gladson Cameli. A afirmação foi feita pelo próprio político durante coletiva de imprensa no evento que oficializou a aliança dos Progressistas com o Partido Liberal (PL), nesta segunda-feira (9).
Márcio disse que apenas Gladson e Bolsonaro conseguiram derrotar o Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre.
“Honestamente, eu acho que a direita no Acre tem dois pré-candidatos [ao Senado]: Gladson e Márcio. Quem derrotou o PT no Acre foram duas pessoas: o Gladson e o presidente Bolsonaro”, afirmou o senador.
Bittar não citou a ex-deputada federal Mara Rocha, do Republicanos, e o deputado federal Eduardo Velloso, que também devem disputar o Senado na ala bolsonarista.
Assista: