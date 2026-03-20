20/03/2026
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Bittar reforça saúde em meio a agenda intensa no Acre: “Calibrando a máquina”

Segundo senador, medicamento era para dar conta da agenda intensa

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Senador postou story bem-humorado nas redes. — Foto: Reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais do senador Márcio Bittar (PL), ainda nesta quinta-feira (19), tem repercutido ao mostrar, de forma bem-humorada, os bastidores da sua rotina intensa de compromissos políticos.

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Nas imagens, o parlamentar aparece recebendo uma injeção, com a legenda: “calibrando a máquina pra seguir as agendas”.

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Na sequência, o vídeo mostra Bittar participando de atividades ao longo do dia, incluindo um evento do PL Mulher em homenagem às mulheres.

O registro também traz momentos mais descontraídos. Ao final, o senador surge em um jantar ao lado da esposa e do filho mais velho, reforçando a mensagem de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. “Porque ninguém é de ferro”, destaca o vídeo.

 

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