Bocalom abre as portas de casa e mostra rotina matinal antes de ir para Prefeitura

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando o início da sua jornada diária. As imagens mostram Bocalom no início da manhã, preparando café e se preparando para ir para a sede da Prefeitura de Rio Branco.

O vídeo começa ainda no escuro, às 5h10 da manhã. “Já levantei, escovei o dente e você já chegou?”, brinca o prefeito com a câmera. O primeiro destino é a cozinha, onde Bocalom faz questão de preparar o café para ele e a esposa, a primeira-dama Kelen Bocalom.

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O prefeito fala que este é o momento em que ele aproveita para responder algumas mensagens em seu telefone. “É a hora que eu consigo responder um bocado de mensagens ou devolver alguns telefonemas”, explica ele, ressaltando que o fluxo de trabalho é intenso durante o dia.

Após o café da manhã com a esposa, o vídeo encerra com Bocalom já devidamente trajado com seu tradicional chapéu, entrando em seu veículo. Às 7h10, ele se despede da residência. “Sete horas e dez minutos, tô saindo daqui de casa. Vamos para o trabalho!”, finaliza.

“Chegando para mais um dia de trabalho na nossa Prefeitura de Rio Branco. Pense numa coisa que eu faço com o maior prazer do mundo: cuidar da Prefeitura, que eu sei que eu tô cuidando de muita gente”, disse.