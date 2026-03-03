Bocalom anuncia que PL barrou sua candidatura ao governo e diz que buscará nova sigla

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou nesta terça-feira (3), por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, que não será candidato ao Governo do Acre pelo Partido Liberal (PL) nas eleições de 2026. Segundo ele, a decisão foi comunicada diretamente pela direção nacional da sigla.
De acordo com Bocalom, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, entrou em contato para informar que, após diálogo com o senador Márcio Bittar, presidente estadual do PL, e com o senador Rogério Marinho, a pré-candidatura não foi aprovada internamente.
No pronunciamento, o prefeito afirmou ter recebido a decisão com tranquilidade, embora tenha demonstrado frustração. “Recebo essa decisão com serenidade, mas também com tristeza. Todos conhecem minha trajetória e sabem que sou homem de direita por convicção e por história”, declarou.
Bocalom destacou ainda que sua atuação política sempre esteve alinhada aos mesmos princípios ideológicos. Ele relembrou sua trajetória partidária, citando passagem pela antiga Arena e pelo PDS, e afirmou que construiu uma carreira pública baseada em posições políticas que, segundo ele, são conhecidas pela população acreana.
Apesar da negativa do PL, o prefeito sinalizou que permanece disposto a disputar o governo estadual. No vídeo, afirmou que já iniciou conversas com outras siglas para viabilizar sua candidatura nas próximas eleições.
“A política é feita de caminhos, diálogos e decisões partidárias. Respeito a posição tomada, mas sigo firme no propósito de servir ao nosso Estado. Já estamos conversando com outras siglas para viabilizar nossa candidatura ao Governo”, disse.
Ao final da mensagem, Bocalom reforçou que continuará atuando politicamente e manteve o discurso de continuidade do trabalho à frente da gestão municipal e de seu projeto político para o Acre. “O compromisso com o nosso povo permanece inabalável. O trabalho continua. Vamos em frente”, concluiu.