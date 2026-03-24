Bocalom anuncia revitalização de Praça dos Tocos e outros dois espaços

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou nesta terça-feira (24), a visita à Praça dos Tocos, no Centro de Rio Branco, e destacou sobre revitalizações nas praças Cidade da Criança e Santa Cruz.

Ao todo, o investimento será de R$ 3,1 milhões. Segundo o prefeito Tião Bocalom, o recurso destinado seria, inicialmente, para apenas uma praça. “Quando nós vimos o valor do recurso, eu mesmo falei na época, eu acredito que esse dinheiro dá para fazer mais coisas, não vai gastar tudo lá não. Foi dito e feito, quando a engenharia preparou o projeto viu que estava sobrando quase dois milhões de reais, foi quando a gente tomou a decisão e vamos otimizar o recurso público, que essa é uma marca que eu tenho desde a época da Acrelandia. Para mim isso aqui é muito importante e a Praça dos Tocos tem um simbolismo muito grande. Eu acho que essa praça aqui é fundamental a recuperação dela”, disse.

O vice-prefeito da capital, Alysson Bestene, destacou que todos os esforços relacionados a infraestrutura tem sido feito na gestão de Bocalom.

“Obras importantes, com todo o rigor de detalhe onde a gente tem visto as arquiteturas que nunca jamais tinham sido vista aqui na cidade. Ontem nós inauguramos o Mercado Municipal, uma arquitetura maravilhosa, e não é diferente das nossas praças, nos nossos espaços públicos. A gente recentemente revitalizou aqui a praça Povos da Floresta, o bar municipal, e agora a gente vai dar essa ordem de serviço para essas demais praças, que a gente dentro do prazo de execução, ainda com previsão para final do ano, entregar essas três praças. Nossa equipe está muito empenhada nesse processo. É uma sequência de trabalho que a gente vai dar na gestão do prefeito Tião Bocalom, que é essa gestão onde a gente tem essa energia, que é para as pessoas em primeiro lugar”, destacou.

De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Paulo Araújo, a revitalização vai acontecer nos três equipamentos públicos, que é a Praça dos Tocos, a Praça Santa Cruz e a Praça Cidade da Criança.

“A revitalização é oriunda de uma emenda parlamentar da ex-prefeita e deputada federal Socorro Neri, e ela visa a revitalização dos espaços, bem como a melhoria da acessibilidade para todos os equipamentos. Aqui na Praça dos Tocos, por exemplo, a revitalização vai ser focada na acessibilidade total da praça, para que assim, por ser uma área central, ela tenha um conjunto de fatores, tanto dos servidores que aqui frequentam, como os turistas que aqui podem também chegar. Vai ter uma revitalização completa, com lanchonetes com 20 metros quadrados, vai ter a revitalização do banheiro e tudo mais. Aí vai ter também a Praça Santa Cruz e a Cidade da Criança, que todos eles são oriundos dessa emenda parlamentar. O total da contrapartida do município vai ser de R$ 225 mil, e o total de investimento vai ser de R$ 3,1 milhões”, disse.

Ainda de acordo com o secretário-adjunto, os projetos de revitalização estão em fase de aprovação pelo Ministério da Defesa, pelo Calha Norte. “Assim que tiver liberado, a licitação é publicada. O prazo da obra, como se trata de revitalização da praça, é um prazo bem curto de execução, podendo durar de 90 a 180 dias”, explicou.

Roberto da Princesinha, dono do tradicional restaurante localizado na Praça dos Tocos, destacou a importância da revitalização do espaço. “É muitíssimo importante essa praça revitalizada, reformada, organizada, bonita como o povo quer. E aqui nesse espaço, crianças brincam aqui à noite. A noite é uma clientela diferente. As pessoas vêm jantar, tem a família toda e a criançada fica brincando”, disse.

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