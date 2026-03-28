Bocalom aparece instalando luminária e diz que aprendeu a “não rejeitar trabalho”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece instalando uma luminária e comentou sobre a importância de não rejeitar trabalho. A postagem foi feita em seu perfil oficial e rapidamente gerou repercussão entre seguidores.

Na legenda, o gestor afirmou que aprendeu ao longo da vida a “saber um pouco de tudo” para enfrentar diferentes desafios, dos mais simples aos mais complexos. O conteúdo mostra o prefeito realizando o serviço manualmente, o que chamou a atenção dos internautas.

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Nos comentários, parte dos usuários elogiou a atitude, destacando a disposição do prefeito em executar tarefas práticas. Outros, no entanto, fizeram alertas sobre segurança e questionaram a necessidade de um gestor realizar esse tipo de atividade, sugerindo que o serviço fosse feito por profissionais qualificados.

A publicação soma centenas de interações e reforça o uso das redes sociais por autoridades para se aproximar do público, ao compartilhar momentos do cotidiano e posicionamentos pessoais.