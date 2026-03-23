23/03/2026
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Bocalom confirma nomeação de Clendes Vilas Boas para articulação política

Ex-superintendente foi exonerado em meio a crise no transporte

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Bocalom confirma nomeação de Clendes Vilas Boas para articulação política
Bocalom confirma nomeação de Clendes Vilas Boas para articulação política/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, confirmou nesta segunda-feira (23) a nomeação de Clendes Vilas Boas para o cargo de secretário-adjunto de Articulação Política do município.

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O anúncio ocorre pouco mais de um mês após a exoneração de Clendes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Rbtrans), oficializada em fevereiro por meio de publicação no Diário Oficial.

Durante coletiva de imprensa, Bocalom afirmou que a nomeação já deveria ter ocorrido anteriormente.

“Se não foi nomeado antes, já era pra ter sido nomeado. Eu achei até que tivesse sido nomeado”, declarou.

Exoneração ocorreu em meio a desgaste interno

Clendes deixou o comando da Rbtrans em meio a pressões internas e críticas relacionadas à gestão do transporte público da capital. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial no dia 11 de fevereiro.

SAIBA MAIS:

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“Não tinha como certo agora”, diz Clendes após exoneração da RBTrans

Nos bastidores, a decisão teria sido motivada pela resistência do então superintendente em renovar o contrato emergencial com a empresa Ricco Transportes, responsável por parte da operação do sistema.

Além disso, a gestão de Clendes também foi marcada por denúncias de assédio moral feitas por ex-servidoras da autarquia, o que aumentou a pressão política pela saída.

Mudança na Rbtrans e novo comando

Com a exoneração, o prefeito nomeou Marcos Roberto da Silva Coutinho para assumir a superintendência da Rbtrans.

A troca ocorreu em um momento de instabilidade no sistema de transporte coletivo de Rio Branco, que enfrenta discussões sobre contratos emergenciais e possível abertura de nova licitação.

Novo cargo na articulação política

Agora, Clendes retorna à estrutura da prefeitura em uma função estratégica dentro da articulação política da gestão municipal.

A nomeação ocorre em meio a um cenário de reorganização administrativa e ajustes internos na condução das políticas públicas da capital acreana.

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