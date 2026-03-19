19/03/2026
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Bocalom consegue se filiar ao PSDB e Aécio abraça sua pré-candidatura ao Governo

“Vamos fazer história nessas eleições e escrever uma nova história para o Acre”, declarou Bocalom

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O ato de filiação ocorreu em Brasília | Foto: Ascom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, conseguiu se filiar no PSDB. A informação foi dada por ele mesmo em seu perfil nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (19).

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O ato de filiação ocorreu em Brasília na tarde desta quinta-feira (19), onde foi recebido pelo presidente nacional da sigla, Aécio Neves, responsável por abonar a ficha do gestor acreano.

“Vamos fazer história nessas eleições e escrever uma nova história para o Acre”, declarou Bocalom, já como integrante do PSDB.

Com a entrada no PSDB, Bocalom lança sua pré-candidatura ao governo pelo partido. O prefeito teve passagens importantes pela sigla tucana, sendo candidato ao governo do Acre pelo PSDB em 2006 e 2010.

Também pelo PSDB, disputou a prefeitura de Rio Branco em 2008 e 2012.

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