19/03/2026
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É Amanhã! Bocalom convida população para inauguração de elevado

Post do prefeito sobre entrega do elevado Mamédio Bittar gerou comentários empolgados

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Viaduto da AABB recebe últimos ajustes para inauguração nesta sexta
Imagens divulgadas pela Prefeitura mostram avanços da obra/ Foto: Marcos Rocha

“É amanhã, meus amigos!”. Foi assim que o prefeito Tião Bocalom convocou a população de Rio Branco para a inauguração do elevado Mamédio Bittar, marcada para esta sexta-feira (20). O convite, publicado nas redes sociais, rapidamente ganhou repercussão e  comentários positivos.

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Na publicação, Bocalom classificou a obra como “histórica” e destacou o impacto na mobilidade urbana da capital. Nos comentários, seguidores entraram no clima: “Vai melhorar demais”, escreveu um internauta. “Show!”, disse outro. Já entre os apoiadores mais entusiasmados, não faltaram elogios diretos ao prefeito, como “O melhor prefeito que Rio Branco já teve”.

A empolgação também veio acompanhada de mensagens de incentivo político, como “Pra cima, meu governador!” e “Bocalom fez, Bocalom faz!”, reforçando o tom de aprovação à gestão municipal.

Ainda no último dia 17 de março, o gestor já havia convocado os rio-branquenses. “Sexta-feira, dia 20, tem um encontro marcado com a gente! É dia de inaugurar o nosso elevado — uma conquista importante que vai transformar a mobilidade e melhorar a vida de muita gente!”, dizia publicação.

A obra tem 278 metros de extensão, 8 metros de largura e 5,5 metros de altura em seu ponto mais elevado. O elevado, de acordo com a prefeitura, garante mais fluidez ao tráfego na região.

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