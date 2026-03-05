07/03/2026
Bocalom divulga obras e ações da gestão em imagens no estilo anime feitas com IA; veja na íntegra

Publicação nas redes sociais mostra melhorias em Rio Branco como o Elevado Mamedio Bittar, novo Mercado Elias Mansour e investimentos na educação

Prefeito Tião Bocalom divulga nas redes sociais imagens em estilo anime feitas com IA para destacar obras e ações da gestão em Rio Branco
Prefeito Tião Bocalom divulga nas redes sociais imagens em estilo anime feitas com IA para destacar obras e ações da gestão em Rio Branco/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou na noite desta quinta-feira (5) uma série de imagens em estilo anime produzidas com o uso de inteligência artificial para destacar obras e ações realizadas durante sua gestão na capital acreana.

Na postagem, o prefeito comparou a sequência de imagens a um “mangá”, formato de história em quadrinhos japonês, e afirmou que as ilustrações representam melhorias concretas que estão sendo implementadas na cidade.

“Vocês gostam de anime ou mangá? Pois em Rio Branco nós também temos o nosso. Mas, diferente das histórias de ficção, esse mangá conta algo real: as ações que estão transformando a nossa cidade”, escreveu.

Prefeito Tião Bocalom e a primeira-dama Kelen Bocalom/Foto: Reprodução

Entre os destaques apresentados na publicação está o Elevado Mamedio Bittar, obra de mobilidade urbana que, segundo o prefeito, será entregue em breve e deve contribuir para melhorar o trânsito na capital.

Ilustração em estilo anime criada com inteligência artificial mostra o Elevado Mamedio Bittar, obra citada pelo prefeito/Foto: Reprodução

O prefeito também mencionou a construção do novo Mercado Elias Mansour, projeto que busca fortalecer o comércio local e oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes.

Imagem representa a construção do novo Mercado Elias Mansour, projeto que busca fortalecer o comércio e dar mais estrutura aos trabalhadores/Foto: Reprodução

Na área da educação, Bocalom afirmou que a rede municipal tem avançado com novos investimentos. “Rio Branco conquistou o segundo lugar no IDEB, levamos tablets para nossas crianças, implantamos robótica nas escolas e seguimos ampliando as oportunidades para os nossos alunos”, destacou.

Arte em estilo anime destaca investimentos na educação municipal, como tablets para alunos, implantação de robótica nas escolas e avanços no IDEB/Foto: Reprodução

Outro ponto citado foi a construção das duas maiores creches do estado, que seguem em andamento. Segundo ele, as unidades vão ampliar o atendimento às crianças e apoiar as famílias da capital.

Ilustração mostra a construção das duas maiores creches do estado, obras citadas pelo prefeito como parte da ampliação do atendimento à primeira infância/Foto: Reprodução

A publicação também abordou ações voltadas à zona rural, com o incentivo ao produtor por meio do projeto Produzir Para Empregar. “Cada imagem desse mangá representa uma ação concreta, um investimento que chega até a nossa gente e melhora a vida de quem mais precisa”, afirmou o prefeito.

Imagem em estilo anime representa ações voltadas ao produtor rural por meio do projeto Produzir para Empregar, iniciativa mencionada pelo prefeito Bocalom para incentivar quem vive e trabalha no campo/Foto: Reprodução

Ao final da postagem, Bocalom disse que a sequência de imagens representa o que chamou de uma nova fase de desenvolvimento para Rio Branco. “Esse mangá conta uma história inédita em Rio Branco: a história de que, quando se cuida do dinheiro público com responsabilidade, é possível fazer grandes ações e transformar uma cidade inteira”, concluiu.

Confira todas as artes:

