21/03/2026
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Bocalom diz que inauguração de elevado é prova de que ‘Rio Branco decidiu avançar’

Bocalom, na garupa da moto, liberou o trânsito do elevado, junto com diversas outras motocicletas e carros antigos

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Bocalom comemorou a inauguração do Elevado Mamédio Bittar
Bocalom comemorou a inauguração do Elevado Mamédio Bittar/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O prefeito Tião Bocalom, ainda em ritmo de celebração pela inauguração do Elevado Mamédio Bittar, compartilhou em seu perfil no Instagram os momentos que marcaram a solenidade na última sexta-feira (20).

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“Ontem não foi apenas uma travessia, foi um marco. Cruzamos o elevado Mamédio Bittar na mesma moto que já foi usada pelo nosso eterno presidente Bolsonaro. Um gesto simples, mas carregado de significado”, disse.

Bocalom, na garupa da moto, liberou o trânsito do elevado, junto com diversas outras motocicletas e carros antigos.

LEIA TAMBÉM: Bocalom atravessa elevado Mamedio Bittar em moto usada por Bolsonaro

O prefeito afirmou que a estrutura não é apenas concreto e asfalto, mas carrega um significado maior. “Foi a prova de que Rio Branco decidiu avançar. Foi o retrato de uma gestão que não se esconde, que enfrenta desafios e entrega resultado”, destacou.

“O elevado Mamédio Bittar passou a representar um novo tempo. Um tempo de coragem, de decisão e de transformação real na vida das pessoas. Quem duvidou, viu. Quem torceu contra, teve que reconhecer. E nós seguimos firmes, porque ainda vem muito mais por aí”, concluiu.

O Elevado Mamédio Bittar foi inaugurado na última sexta, com a presença de um grande público. A obra teve investimento total de mais de R$ 27 milhões e conta com um sistema de iluminação tecnológico, controlado por aplicativo.

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