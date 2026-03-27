Com investimento de R$ 14 milhões, Bocalom e Alysson inauguram sede do RBPrev

O prefeito Tião Bocalom e o vice-prefeito Alysson Bestene inauguraram, na tarde desta sexta-feira (27), o novo prédio do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPrev), localizado na Avenida Ceará.

O edifício de quatro andares possui arquitetura moderna e foi projetado para oferecer mais conforto e eficiência no atendimento. Além de abrigar o instituto, o espaço também receberá outras secretarias municipais, contribuindo para a redução de despesas com aluguéis.

O empreendimento foi construído integralmente com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 14 milhões.

Bocalom afirmou que a nova estrutura representa mais um avanço na modernização da administração municipal e na melhoria dos serviços oferecidos à população.

“O que me deixa feliz é que as nossas obras têm beleza. Daqui a 600 metros, 800 metros, temos o viaduto Mamedio Bittar, que inauguramos há pouco tempo. Logo em seguida, uns 800 metros pra frente, está o viaduto Beth Bocalom. São obras que tenho certeza que quem visita Rio Branco, ao sair do aeroporto, entra aqui e observa construções desse porte. Já houve quem dissesse: ‘Pô, mas eu achei que essas obras não eram no Acre’. E eu mostrei em Brasília: ‘Não, mas é no Brasil?’ Falei: ‘Não, não é no Brasil, é no Acre, rapaz, na nossa Rio Branco'”, afirmou o prefeito.

Alysson comemorou a entrega do novo espaço e disse que a inauguração é a prova de que a Prefeitura tem investido cada vez mais em obras e no serviço público.

“É motivo de grande orgulho e honra, como servidor público, fazer parte desta gestão liderada pelo prefeito Bocalom. Reconhecemos sua dedicação, determinação e respeito pela coisa pública, evidenciados pelas importantes obras em andamento. Este prédio, que se modernizará e se tornará um espaço inovador, representa um presente para nós, servidores municipais, que também contribuímos para a previdência própria. Agradeço a responsabilidade confiada e a orientação do prefeito Bocalom, referência em nossa jornada, que certamente me auxiliará na condução deste processo na prefeitura”, concluiu Bestene.

Diversas autoridades prestigiaram o momento.

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