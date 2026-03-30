30/03/2026
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Bocalom filia pecuarista e filho ao PSDB e reforça base no Acre

Pai e filho passam a integrar grupo político do prefeito

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Bocalom filia pecuarista e filho ao PSDB e reforça base no Acre
Bocalom filia pecuarista e filho ao PSDB e reforça base no Acre/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou nas redes sociais a filiação de dois novos nomes ao PSDB no Acre. A movimentação envolve o pecuarista Jorge Moura e o filho dele, Marcelo Moura, que se apresenta como pré-candidato a deputado federal.

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Em publicação feita nesta segunda-feira, 30, Bocalom destacou a chegada dos dois como um reforço ao grupo político, ressaltando experiência, trabalho e visão dos novos filiados.

A movimentação envolve o pecuarista Jorge Moura e o filho dele, Marcelo Moura

A movimentação envolve o pecuarista Jorge Moura e o filho dele, Marcelo Moura/Foto: Reprodução

Jorge Moura foi citado como uma referência no setor produtivo, especialmente na área da agricultura e pecuária. Já Marcelo Moura surge no cenário político com a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Segundo o prefeito, a adesão fortalece o projeto político da sigla no estado e amplia a base de apoio com nomes ligados à produção e ao desenvolvimento econômico.

A movimentação ocorre em meio à reorganização de grupos políticos no Acre, com foco nas articulações para as próximas eleições.

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