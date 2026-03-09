09/03/2026
ContilPop
Bocalom lança edital para concessão do transporte coletivo em Rio Branco nesta segunda

O Executivo Municipal renovou por mais seis meses o contrato emergencial com a atual companhia

A Ricco atua no sistema de transporte coletivo de Rio Branco desde fevereiro de 2022
A Ricco atua no sistema de transporte coletivo de Rio Branco desde fevereiro de 2022 | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco vai realizar na manhã desta segunda-feira (9),  o lançamento do Edital de Concorrência Pública nº 005/2026, que trata da concessão e da operação do transporte coletivo na capital acreana. O anúncio será feito pelo prefeito Tião Bocalom em reunião no gabinete municipal.

Enquanto o processo licitatório é preparado, o serviço continua sendo realizado pela empresa Ricco Transportes e Turismo. O Executivo Municipal renovou por mais seis meses o contrato emergencial com a companhia, que permanece como a única responsável pelo transporte público da cidade.

A Ricco atua no sistema de transporte coletivo de Rio Branco desde fevereiro de 2022, quando assumiu 31 das 42 linhas após a saída da empresa Auto Viação Floresta, que deixou de operar na capital. Desde então, a prestação do serviço vem sendo mantida por meio de sucessivas renovações emergenciais.

A renovação do contrato também ocorre em meio a mudanças na estrutura da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). No último dia 11, o então superintendente Clendes Vilas Boas foi exonerado do cargo após quase dois anos à frente do órgão.

