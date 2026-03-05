Bocalom nega articulação com MDB e intensifica conversas em Brasília sobre futuro partidário

07/03/2026
ContilNet
a possível mudança partidária de Bocalom e suas articulações em Brasília devem continuar movimentando os bastidores
Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não autorizou ninguém a tratar sobre uma possível candidatura sua ao governo do Acre em diálogo com o MDB. A informação foi confirmada pelo secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, considerado um dos principais aliados políticos do prefeito.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo Oliveira, qualquer conversa envolvendo o nome de Bocalom para a disputa estadual não partiu do próprio prefeito nem teve sua autorização.

Nos bastidores da política acreana, porém, o movimento em torno do futuro partidário de Bocalom tem ganhado força. O prefeito, que atualmente é filiado ao Partido Liberal (PL), estaria de malas prontas para deixar a sigla.

Bocalom cumpre agenda em Brasília, onde mantém conversas com lideranças de diversos partidos. Entre as legendas com as quais o prefeito tem dialogado está o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido ao qual já foi filiado por muitos anos e pelo qual disputou importantes eleições no Acre.

Aliados lembram que foi justamente pelo PSDB que Bocalom protagonizou uma das disputas mais marcantes da política acreana, quando quase venceu a eleição para o governo do Estado mesmo sem dispor de uma grande estrutura partidária.

Nos bastidores, apoiadores do prefeito defendem que sua trajetória política demonstra capacidade de enfrentar estruturas mais robustas e ainda assim manter forte presença eleitoral.

“Tem algumas bolhas na internet tentando desqualificar o prefeito Bocalom. Basta olhar o histórico dele para ver que as eleições que perdeu foram em cenários de grandes estruturas partidárias. Alguns criticam sua administração por ignorância, outros por pura maldade e inveja do potencial que tem esse velhinho. Ele será candidato e vai ganhar as eleições”, afirmou um antigo aliado do prefeito.

Enquanto o cenário político para 2026 começa a se desenhar, a possível mudança partidária de Bocalom e suas articulações em Brasília devem continuar movimentando os bastidores da política acreana nas próximas semanas.

