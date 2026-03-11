Bocalom participa de visita a centros de monitoramento para prevenção de desastres climáticos

O prefeito Tião Bocalom participou, nos dias 10 e 11 de março, de uma visita técnica ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A agenda ocorreu a convite do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), por meio da presidente Dulcinéia Benício.

A atividade reuniu prefeitos e representantes de municípios acreanos com o objetivo de ampliar o acesso a conhecimentos técnicos, metodologias e plataformas de monitoramento utilizadas na prevenção e resposta a desastres naturais.

Durante a programação, os gestores participaram de palestras sobre a estrutura das Defesas Civis no Brasil, sistemas de alerta para desastres climáticos, estratégias para cidades resilientes e apresentação do Programa Queimadas. Também foram realizadas visitas ao Programa de Monitoramento do Clima Espacial e ao Centro de Controle e Rastreio de Satélites.

Além de Bocalom, participaram das atividades prefeitos e representantes de diversos municípios, entre eles João Padeiro, Olavinho Boiadeiro, Jerry Correia, Rosana Gomes e Camilo da Silva, além do vice-prefeito Sérgio Mesquita.

Também estiveram presentes o coordenador do Consórcio de Resíduos Sólidos do Acre, Emerson Leão, o secretário de Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, e a secretária de Meio Ambiente, Flaviane Bittar.

Segundo Tião Bocalom, a agenda foi importante para ampliar o conhecimento dos gestores sobre estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas e seus impactos nos municípios.

“Foi um encontro muito importante. Aprendemos muito sobre as mudanças climáticas. Temos municípios que sofrem com enchentes em determinado período e, em outro momento do ano, enfrentam a seca. Por isso é fundamental buscar conhecimento técnico e conhecer experiências que ajudam na tomada de decisões durante momentos de crise”, afirmou.

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulcinéia Benício, destacou que o evento ocorreu em parceria com a Organização das Nações Unidas e reuniu 18 cientistas do INPE e do Cemaden para compartilhar experiências com os gestores.

De acordo com ela, a iniciativa buscou fortalecer a capacidade dos municípios para enfrentar eventos climáticos extremos por meio do acesso a informações científicas e ferramentas de monitoramento.

