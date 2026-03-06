O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou nesta sexta-feira (6) uma mensagem nas redes sociais pedindo perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após deixar o Partido Liberal (PL).

Na publicação, Bocalom afirmou que a saída aconteceu depois que o diretório local do partido o notificou de que ele não disputaria o governo do Acre pela legenda, decisão que, segundo ele, foi posteriormente sancionada pela executiva nacional.

Diante da definição, o prefeito disse que entendeu que não havia mais espaço para continuar no projeto político dentro do partido. No texto, ele fez questão de direcionar uma mensagem a Bolsonaro e Michelle, destacando que sua admiração pelos dois permanece a mesma.

“Queridos Bolsonaro e Michelle, quero que saibam que minha admiração por vocês segue intacta. Tive que deixar o PL porque não me quiseram mais”, escreveu.

Bocalom também reforçou que se considera de direita “desde os tempos da antiga ARENA” e afirmou que seguirá apoiando o ex-presidente e defendendo os valores em que acredita.