20/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Bocalom revela que está no comando do PSDB e confirma secretários nas eleições 2026

Bocalom negou que o atual presidente do PSDB vá deixar a sigla

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Bocalom se filiou ao partido nesta quinta-feira (19), em Brasília,
Bocalom se filiou ao partido nesta quinta-feira (19), em Brasília | Foto: Juan Diaz, ContilNet

Durante o lançamento da obra do viaduto Mamédio Bittar, nesta sexta-feira (20), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reafirmou que está no comando do PSDB e que o partido terá chapas proporcionais competitivas em 2026.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Bocalom se filiou ao partido nesta quinta-feira (19), em Brasília, após um encontro com o presidente nacional da sigla, Aécio Neves. O político ingressou no PSDB para disputar o Governo do Acre em 2026, uma vez que o PL não aceitou seu projeto.

“Está tudo certo no PSDB. Estamos no comando do partido. A chapa proporcional é para depois. O primeiro passo era ter o partido. O partido está nas nossas mãos. Agora, vamos sentar e conversar sobre as chapas”, afirmou.

Bocalom negou que o atual presidente do PSDB vá deixar a sigla: “Ele vai continuar. Tem muita conversa fiada por aí”.

O prefeito garantiu que alguns nomes de seu secretariado vão disputar as eleições em 2026.

“Sim, alguns vão, mas isso a gente vai discutir depois. Hoje é dia de festa”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.