Bocalom revela que está no comando do PSDB e confirma secretários nas eleições 2026

Durante o lançamento da obra do viaduto Mamédio Bittar, nesta sexta-feira (20), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reafirmou que está no comando do PSDB e que o partido terá chapas proporcionais competitivas em 2026.

Bocalom se filiou ao partido nesta quinta-feira (19), em Brasília, após um encontro com o presidente nacional da sigla, Aécio Neves. O político ingressou no PSDB para disputar o Governo do Acre em 2026, uma vez que o PL não aceitou seu projeto.

“Está tudo certo no PSDB. Estamos no comando do partido. A chapa proporcional é para depois. O primeiro passo era ter o partido. O partido está nas nossas mãos. Agora, vamos sentar e conversar sobre as chapas”, afirmou.

Bocalom negou que o atual presidente do PSDB vá deixar a sigla: “Ele vai continuar. Tem muita conversa fiada por aí”.

O prefeito garantiu que alguns nomes de seu secretariado vão disputar as eleições em 2026.

“Sim, alguns vão, mas isso a gente vai discutir depois. Hoje é dia de festa”, concluiu.