Bocalom se reúne com produtores rurais em Brasiléia para discutir sobre o setor produtivo

Encontro reuniu famílias do Ramal 18 e lideranças da região para debater demandas do campo

Bocalom se reúne com produtores rurais em Brasiléia para discutir propostas para o setor produtivo
Produtores destacaram necessidade de melhorias em estradas e incentivo à produção rural no Alto Acre/ Foto: Ascom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na tarde deste domingo com produtores rurais do município de Brasiléia, na região do Alto Acre.
O encontro aconteceu na propriedade de dona Laiz Rodrigues Bispo e do senhor Markuedoubes de Souza Neto, que moram no Ramal do quilômetro 18 da Estrada do Pacífico desde 1980. A família trabalha, junto com os filhos, na pecuária e na produção agrícola.

No Ramal 18 vivem cerca de 50 famílias de produtores rurais que sobrevivem principalmente da pecuária e do cultivo de café e milho.

Bocalom se reúne com produtores rurais em Brasiléia para discutir propostas para o setor produtivo

Produtores destacaram necessidade de melhorias em estradas e incentivo à produção rural no Alto Acre/ Foto: Ascom

A reunião, que os organizadores chamaram de 1º Encontro dos Produtores Rurais de Brasiléia, reuniu importantes lideranças da região. O objetivo foi ouvir do pré-candidato ao governo do estado, Tião Bocalom, quais propostas ele pretende apresentar para melhorar o setor produtivo em um eventual governo.

Segundo os produtores, uma das principais necessidades da região é o investimento em logística, especialmente na melhoria das estradas de acesso.

Bocalom se reúne com produtores rurais em Brasiléia para discutir propostas para o setor produtivo

Produtores destacaram necessidade de melhorias em estradas e incentivo à produção rural no Alto Acre/ Foto: Ascom

O microempresário Jorge da Fazenda defendeu um governo voltado para políticas de fortalecimento do setor produtivo.
“Precisamos de um governo que defenda a produção e o agronegócio. O Acre precisa crescer, e esse é o modelo que pode trazer riqueza para nossas famílias”, afirmou.

O produtor rural Raimundo Nonato de Souza, filho de dona Laiz, disse ter esperança no desenvolvimento do setor produtivo no estado.
“Já está na hora de o Acre encontrar o caminho do desenvolvimento. Está mais do que provado que é o campo que pode proporcionar isso. Precisamos eleger um governador determinado a ajudar o homem do campo para que possamos trabalhar”, declarou Raimundo Nonato.

Bocalom se reúne com produtores rurais em Brasiléia para discutir propostas para o setor produtivo

Produtores destacaram necessidade de melhorias em estradas e incentivo à produção rural no Alto Acre/ Foto: Ascom

Tião Bocalom afirmou ter ficado satisfeito com o convite para participar do encontro com os produtores rurais do ramal e deixou uma mensagem de otimismo à comunidade.
“Desde 1998 eu ando por essa região falando da importância de valorizar o homem do campo e de fazer do setor produtivo uma prioridade de governo. Em 2006 comecei a defender o programa Produzir para Empregar. Sempre disse: campo rico, cidade rica. Sonho em ser governador para trabalhar junto com os prefeitos e estabelecer, de fato, uma política agroindustrial para este estado”, disse Bocalom.

