20/03/2026
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Bois soltos causam correria e assustam estudantes no Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul

Animais circularam próximos à escola e provocaram medo entre alunos

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Bois soltos causam correria e assustam estudantes
Bois soltos causam correria e assustam estudantes/Foto: Reprodução

Três bois foram vistos circulando livremente pelas ruas do bairro Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta sexta-feira (20), provocando susto entre moradores e estudantes.

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Os animais chegaram a subir até a área da Escola São José justamente no horário de saída dos alunos, momento em que houve correria devido ao risco de ataque. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os bois correndo atrás de algumas pessoas, aumentando o clima de tensão no local.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

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Segundo relatos, os mesmos animais já haviam sido vistos em outros bairros da cidade nos últimos dias, o que tem gerado preocupação entre a população quanto à presença de gado solto em áreas urbanas.

Moradores cobram providências das autoridades para evitar novos episódios e garantir a segurança, principalmente em locais com grande circulação de pessoas, como escolas e vias movimentadas.

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