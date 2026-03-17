Bolsas de NY fecham em alta com atenção dividida entre Irã e decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 17, prolongando os ganhos para a segunda sessão, enquanto o mercado acompanha os desdobramentos no Oriente Médio e aguarda a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta-feira, 18. Com os ativos precificados para a manutenção da taxa de juros agora nos Estados Unidos, a mensagem do Banco Central será destrinchada com lupa diante do novo choque de oferta, com a disparada dos preços do petróleo para mais de US$ 100 o barril.

O Dow Jones fechou em alta de 0,10%, aos 46.993,81 pontos, após perder força perto do fim do pregão e tocar mínima de 46.975,52 pontos. O S&P 500 terminou com ganho de 0,25%, aos 6.716,10 pontos, e o Nasdaq encerrou com avanço de 0,47%, aos 22.479,53 pontos.

Diversos países seguiram se posicionando nesta terça-feira contra o envio de ajuda aos EUA em sua incursão no Irã, o que provocou comentários duros do presidente norte-americano, Donald Trump. O republicano anunciou ainda adiamento do encontro com o líder da China, Xi Jinping.

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O mercado assimilava os desdobramento geopolíticos com a atenção dividida com o Fed. A TD Securities espera manutenção da taxa básica de juros e projeções revisadas em alta para as estimativas de inflação, sem alterações nas medianas dos gráficos de pontos.

Entre os ativos individuais do setor de energia, a Chevron subiu 0,57% e a Exxon Mobil ganhou 1% com a alta do petróleo. No setor financeiro, o Morgan Stanley e Goldman Sachs fecharam com avanços de 1,37% e 1,54%, respectivamente.

As companhias aéreas American Airlines (+3,53%) e Delta Air Lines (+6,56%) subiam depois de elevarem as previsões de receita para o 1º trimestre.

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As ações da Nvidia caíram 0,70% após alta na véspera ainda em repercussão aos comentários do CEO Jensen Huang na conferência GTC. Para o analista do Morgan Stanley, Joe Moore, as ações da Nvidia trazem um ponto de entrada muito bom.

A Uber Technologies avançou 4,19%, após a empresa de transporte por aplicativo e a Nvidia expandirem sua parceria em veículos autônomos. A IBM também ganhou, encerrando com alta de 2,75%, em meio a anúncios de colaboração ampliada com a Nvidia.

A Western Digital (9,6%) e Delta lideraram como maiores altas porcentuais do S&P 500. Já a Eli Lilly recuou 5,9% e foi a segunda maior queda porcentual do índice após ter recomendação rebaixada pelo HSBC.