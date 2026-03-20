O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora em seu quadro de saúde nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (20/03) pelo Hospital DF Star, em Brasília.

Internado desde a última sexta (13/03), Bolsonaro trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração.

Apesar da evolução clínica e laboratorial positiva, o comunicado reforça que o ex-presidente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora.

Pedido de Prisão Domiciliar no STF

Enquanto Bolsonaro segue sob cuidados médicos, sua defesa intensificou as movimentações no Supremo Tribunal Federal (STF). Na última terça-feira (17/03), os advogados enviaram um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a conversão da pena em prisão domiciliar.

Com informações do Metrópoles.

O argumento da defesa, reforçado por parlamentares aliados, foca na “caráter humanitário” da medida, dado o histórico de saúde do ex-presidente e a gravidade da infecção atual. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses no 19º Batalhão da Polícia Militar (Papudinha) por envolvimento em tramas golpistas.

Entenda o Quadro: Broncopneumonia Bacteriana

A internação ocorreu após Bolsonaro apresentar febre alta e queda na saturação de oxigênio durante sua detenção. A broncoaspiração, que desencadeou a pneumonia, acontece quando substâncias (como alimentos ou saliva) entram nas vias respiratórias em vez do esôfago, causando uma infecção pulmonar severa.

O boletim é assinado por uma equipe de cinco especialistas, incluindo os médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado.