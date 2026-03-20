20/03/2026
ContilPop
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro

Bolsonaro apresenta “boa evolução clínica” após nova internação, diz boletim

Boletim do DF Star confirma "boa evolução clínica" do ex-presidente nesta sexta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora em seu quadro de saúde nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (20/03) pelo Hospital DF Star, em Brasília. Internado desde a última sexta (13/03), Bolsonaro trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma melhora em seu quadro de saúde nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (20/03) pelo Hospital DF Star, em Brasília.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Internado desde a última sexta (13/03), Bolsonaro trata uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração.

Apesar da evolução clínica e laboratorial positiva, o comunicado reforça que o ex-presidente permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora.

Pedido de Prisão Domiciliar no STF

Enquanto Bolsonaro segue sob cuidados médicos, sua defesa intensificou as movimentações no Supremo Tribunal Federal (STF). Na última terça-feira (17/03), os advogados enviaram um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a conversão da pena em prisão domiciliar.

Com informações do Metrópoles.

O argumento da defesa, reforçado por parlamentares aliados, foca na “caráter humanitário” da medida, dado o histórico de saúde do ex-presidente e a gravidade da infecção atual. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses no 19º Batalhão da Polícia Militar (Papudinha) por envolvimento em tramas golpistas.

Entenda o Quadro: Broncopneumonia Bacteriana

A internação ocorreu após Bolsonaro apresentar febre alta e queda na saturação de oxigênio durante sua detenção. A broncoaspiração, que desencadeou a pneumonia, acontece quando substâncias (como alimentos ou saliva) entram nas vias respiratórias em vez do esôfago, causando uma infecção pulmonar severa.

O boletim é assinado por uma equipe de cinco especialistas, incluindo os médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.