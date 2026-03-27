27/03/2026
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Bolsonaro deixa hospital em Brasília e inicia regime de prisão domiciliar nesta sexta

Bolsonaro deixa hospital hoje para cumprir 90 dias de prisão domiciliar em Brasília

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Breno Esaki/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta sexta-feira (27).

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Acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-mandatário não retornou ao presídio militar conhecido como “Papudinha”, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista. O destino foi sua residência no condomínio Solar de Brasília, local definido para o cumprimento da prisão domiciliar.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro terá tornozeleira eletrônica instalada assim que chegar em sua residência

O benefício da prisão domiciliar humanitária foi concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A decisão levou em conta o estado de saúde fragilizado de Bolsonaro, que enfrentou um quadro grave de broncopneumonia bacteriana.

Com informações do Metrópoles.

Regras e Medidas Cautelares

A liberdade vigiada tem prazo inicial de 90 dias e exige o cumprimento rigoroso de medidas cautelares:

  • Tornozeleira Eletrônica: O uso do equipamento de monitoramento é obrigatório e foi instalado imediatamente após a chegada do ex-presidente em casa.

  • Isolamento Político: Estão proibidas visitas de aliados políticos ou investigados nos inquéritos que tramitam no STF.

  • Recuperação Médica: O período visa garantir que Bolsonaro complete o tratamento respiratório sob cuidados contínuos, que seriam inviáveis no ambiente prisional.

Contexto da Pena

Bolsonaro cumpre condenação referente aos atos que tentaram subverter a ordem democrática. Sua defesa utilizou o argumento da saúde para pleitear a saída da prisão preventiva, alegando que a idade avançada e a gravidade da infecção pulmonar por aspiração representavam risco iminente à vida do ex-presidente.

A movimentação política em torno da residência de Bolsonaro já é monitorada por forças de segurança, enquanto apoiadores e críticos aguardam os próximos passos do processo jurídico no STF.

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